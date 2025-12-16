Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру - РИА Новости, 16.12.2025
Религия
 
15:56 16.12.2025
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру - РИА Новости, 16.12.2025
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру
Некоторые в России полагают, что вера – это частное дело, а общественной нормой должна стать "безрелигиозная стерильность общественного пространства", есть... РИА Новости, 16.12.2025
религия
россия
москва
русская православная церковь
россия, москва, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал не прятать веру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые в России полагают, что вера – это частное дело, а общественной нормой должна стать "безрелигиозная стерильность общественного пространства", есть попытки обесценить христианское прошлое, в этих условиях не следует прятать веру и пренебрегать ее открытым и явным исповеданием, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, текст его доклада опубликован на сайте РПЦ.
Он напомнил о гонениях на христиан в Древнем Риме, когда гонители говорили первым мученикам: "Безразлично, во что ты веруешь; принеси общественную повинность в виде жертвы нашим богам и отправляйся куда хочешь", а также напомнил о советских гонениях на Церковь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Патриарх Кирилл назвал провокацией призывы к борьбе с мусульманами
16 июня, 01:24
"А не такого ли рода соображения бытуют в ряде умов и сегодня (в нашей стране – ред.), когда православная вера порой объявляется исключительно частным и даже личным делом граждан, а общественной нормой - безрелигиозная стерильность общественного пространства? Вот есть такие "мудрецы", которые говорят: "Ну вот вы верите - дома, в церквах и верьте, а уж общественное пространство - и тут обязательно следует ссылка на "многорелигиозность" (это слово вообще всегда надо брать в кавычки) - общественное пространство не для вас", – сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что совместное и публичное исповедание христианской веры - это ее принципиально важная особенность, ведь "в таком исповедании личное и общинное находятся в неразрывном единстве".
"Мы не можем и не должны прятать нашу веру и пренебрегать ее открытым и явным исповеданием в условиях, когда не прекращаются попытки обесценить христианское прошлое (а значит, и настоящее, и будущее!) нашей страны и ее народа, - только уже не с классовых позиций, как это было в советские времена, а с позиций глобалистского мировоззренческого "нейтралитета". Как показывает современный опыт западных стран, и не только западных, на самом деле это вовсе не нейтралитет. Это идеология, чреватая самой тоталитарной нетерпимостью к христианам и только к ним одним!" - пояснил предстоятель Русской церкви.
Он добавил, что в условиях глобального цивилизационного противостояния, в которое оказалась вовлечена Россия, "на нашу страну обращены миллионы испытующих взглядов".
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Митрополит Тихон прокомментировал публичные выступления священников
28 октября, 16:04
 
