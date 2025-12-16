Патриарх Кирилл призвал не прятать веру

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые в России полагают, что вера – это частное дело, а общественной нормой должна стать "безрелигиозная стерильность общественного пространства", есть попытки обесценить христианское прошлое, в этих условиях не следует прятать веру и пренебрегать ее открытым и явным исповеданием, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, текст его доклада опубликован на сайте РПЦ.

Он напомнил о гонениях на христиан в Древнем Риме, когда гонители говорили первым мученикам: "Безразлично, во что ты веруешь; принеси общественную повинность в виде жертвы нашим богам и отправляйся куда хочешь", а также напомнил о советских гонениях на Церковь.

"А не такого ли рода соображения бытуют в ряде умов и сегодня (в нашей стране – ред.), когда православная вера порой объявляется исключительно частным и даже личным делом граждан, а общественной нормой - безрелигиозная стерильность общественного пространства? Вот есть такие "мудрецы", которые говорят: "Ну вот вы верите - дома, в церквах и верьте, а уж общественное пространство - и тут обязательно следует ссылка на "многорелигиозность" (это слово вообще всегда надо брать в кавычки) - общественное пространство не для вас", – сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что совместное и публичное исповедание христианской веры - это ее принципиально важная особенность, ведь "в таком исповедании личное и общинное находятся в неразрывном единстве".

"Мы не можем и не должны прятать нашу веру и пренебрегать ее открытым и явным исповеданием в условиях, когда не прекращаются попытки обесценить христианское прошлое (а значит, и настоящее, и будущее!) нашей страны и ее народа, - только уже не с классовых позиций, как это было в советские времена, а с позиций глобалистского мировоззренческого "нейтралитета". Как показывает современный опыт западных стран, и не только западных, на самом деле это вовсе не нейтралитет. Это идеология, чреватая самой тоталитарной нетерпимостью к христианам и только к ним одним!" - пояснил предстоятель Русской церкви.