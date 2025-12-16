https://ria.ru/20251216/khamas-2062307776.html
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе - РИА Новости, 16.12.2025
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
Палестинцы хотели бы видеть представителей дружественных государств в миротворческих силах, которые планируется развернуть в Газе, а не сторонников израильской... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:41:00+03:00
2025-12-16T10:41:00+03:00
2025-12-16T10:42:00+03:00
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
Бадран: ХАМАС не хочет видеть среди миротворцев в Газе сторонников Израиля
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Палестинцы хотели бы видеть представителей дружественных государств в миротворческих силах, которые планируется развернуть в Газе, а не сторонников израильской операции, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.
"Мы бы предпочли, чтобы в состав международных сил вошли представители дружественных палестинскому народу государств. Сложно представить, что государства поддерживавшие оккупационные силы в их войне на уничтожение против палестинского народа, будут присутствовать в этих международных силах. Но практически сейчас очевидно, что ни одно государство не готово реально участвовать, так как все осознают уровень сложности и, конечно, никто не хотел бы противостоять палестинцам", - сказал собеседник агентства.
Ранее Совбез ООН
одобрил предложенную США
резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа
по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ
и КНР
воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем
и Египтом
.
Пока данных о составе миротворческих сил нет. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах в Дохе
.