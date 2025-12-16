Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
10:41 16.12.2025 (обновлено: 10:42 16.12.2025)
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
Палестинцы хотели бы видеть представителей дружественных государств в миротворческих силах, которые планируется развернуть в Газе, а не сторонников израильской... РИА Новости, 16.12.2025
Бадран: ХАМАС не хочет видеть среди миротворцев в Газе сторонников Израиля

Бадран: ХАМАС не хочет видеть среди миротворцев в Газе сторонников Израиля

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Палестинцы хотели бы видеть представителей дружественных государств в миротворческих силах, которые планируется развернуть в Газе, а не сторонников израильской операции, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.
"Мы бы предпочли, чтобы в состав международных сил вошли представители дружественных палестинскому народу государств. Сложно представить, что государства поддерживавшие оккупационные силы в их войне на уничтожение против палестинского народа, будут присутствовать в этих международных силах. Но практически сейчас очевидно, что ни одно государство не готово реально участвовать, так как все осознают уровень сложности и, конечно, никто не хотел бы противостоять палестинцам", - сказал собеседник агентства.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Пока данных о составе миротворческих сил нет. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах в Дохе.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
13 декабря, 19:03
 
