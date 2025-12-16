https://ria.ru/20251216/kerch-2062311114.html
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму
Пенсионер Службы безопасности Украины (СБУ) арестован в Керчи за публичные призывы к совершению террористической деятельности, сообщает крымское управление ФСБ... РИА Новости, 16.12.2025
