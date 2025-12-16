Рейтинг@Mail.ru
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/kerch-2062311114.html
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.12.2025
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму
Пенсионер Службы безопасности Украины (СБУ) арестован в Керчи за публичные призывы к совершению террористической деятельности, сообщает крымское управление ФСБ... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:53:00+03:00
2025-12-16T10:53:00+03:00
происшествия
керчь
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
https://ria.ru/20250414/kerch-2011089045.html
керчь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керчь, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Керчь, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Керчи арестовали пенсионера за призывы к терроризму

В Керчи задержали пенсионера СБУ за призывы к терроризму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Пенсионер Службы безопасности Украины (СБУ) арестован в Керчи за публичные призывы к совершению террористической деятельности, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
«
"Пресечена противоправная деятельность жителя Керчи, который подозревается в публичных призывах к совершению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный - пенсионер СБУ 1962 года рождения, работал на одном из предприятий морского транспорта. Призывы к совершению теракта он публиковал в открытом доступе в Telegram-канале.
Отмечается, что отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Он отправлен под стражу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
14 апреля, 09:53
 
ПроисшествияКерчьРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала