В КБР люди живут дольше, чем в среднем по России, заявил глава республики
В КБР люди живут дольше, чем в среднем по России, заявил глава республики
Ожидаемая продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии составляет более 77 лет, этот показатель выше, чем по России, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 16.12.2025
