15:18 16.12.2025
В КБР люди живут дольше, чем в среднем по России, заявил глава республики
В КБР люди живут дольше, чем в среднем по России, заявил глава республики

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии составляет более 77 лет, этот показатель выше, чем по России, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Казбек Коков.
"Ожидаемая продолжительность жизни по 2024 году – 77,02 (года - ред.). Этот показатель выше, чем по Российской Федерации, соответственно, целевой к 2030 году - 81,7 (года - ред.)", – сказал Коков.
РоссияКазбек КоковВладимир ПутинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
