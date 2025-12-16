Михаил Калугин: Запад активизировал деструктивные усилия на Южном Кавказе

Запад активизировал свои деструктивные усилия на Южном Кавказе и пытается вбить клинья в отношения государств региона с Россией, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. О реакции Москвы на подобную линию, обсуждении проекта "дороги Трампа", работе русского дома в Баку, а также о новом месте проведения дискуссий по Закавказью дипломат рассказал агентству в своем первом после назначения интервью.

– Какими вы видите перспективы Южного Кавказа с учетом нарастающих попыток Запада закрепиться в регионе? Не превращается ли регион в зону конфронтации? Каковы в новых условиях интересы России?

– Интересы России на Южном Кавказе незыблемы. Для нас главное – сохранить там пояс стабильности и процветания, чтобы мы могли совместно со странами региона раскрывать его потенциал, укреплять добрососедство. Фундаментальный интерес России – мир и созидание на Кавказе, недопущение его хаотизации.

Подчеркну, Россия – не просто сосед Южного Кавказа. Россия сама – кавказская держава. С народами по южную сторону хребта нас объединяют вековая дружба, славные страницы общей истории, цивилизационная близость, миллионы семейных, родственных уз. На протяжении длительного времени мы жили в составе единого государства. В свое время сближение с Россией позволило народам региона сохранить свою идентичность. Становление государственных основ южнокавказских республик происходило в период СССР. Совершенно убежден в том, что наши уникальные отношения неподвластны времени и внешнему давлению.

Происходящее в регионе всегда непосредственно затрагивало Россию, наши интересы в сфере внешней и внутренней безопасности, экономики. И именно поэтому сегодня западники в рамках начатой ими "игры без правил" активизировали свои деструктивные усилия. Они пытаются разворошить Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас. Это политика разделения, а не созидания. Ведь для многих стран Запада Южный Кавказ – не более чем потенциальная "болевая точка" России. Главное – навредить нашей стране, причем ценой чужих интересов, вовлечь еще один регион в антироссийские замыслы.

Из последних примеров: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Армению, благополучие которой зиждется на сотрудничестве с Россией и членстве в ЕАЭС, присоединиться к антироссийской "санкционной коалиции". То есть еврочиновница буквально представила явку с повинной, разоблачающую агрессивную разделительную повестку Брюсселя.

Однако подавляющее большинство стран региона демонстрируют в этом отношении политическую прозорливость, ставя во главу угла собственные, хорошо осознаваемые ими интересы.

– Каким вы видите оптимальный формат взаимодействия в регионе?

– Продвигаем на Южном Кавказе принцип "региональным проблемам – региональные решения". Именно вокруг этой формулы выстроена работа Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия "плюс" Россия, Иран, Турция). Такая концепция, предложенная азербайджанскими партнерами, была одобрена, в частности, на заседании глав внешнеполитических ведомств "3+3" в Тегеране в октябре 2023 года.

У данного формата значительный потенциал. Состоялись три заседания платформы. В итоговом коммюнике последней встречи министров в Стамбуле в октябре 2024 года отмечена конструктивная роль регионального взаимодействия в деле укрепления доверия, процветания и сотрудничества, что создает возможности для развития хозяйства и торговли посредством урегулирования спорных вопросов. Решено запустить сотрудничество в транспорте, энергетике, культуре, в области новых вызовов и угроз. Рассчитываем как можно скорее получить от Баку и Еревана согласованный график предстоящих встреч глав внешнеполитических ведомств.

– Как развивается взаимодействие России, Азербайджана и Армении в регионе?

– Что касается трехстороннего формата кооперации на Южном Кавказе, то позиция России хорошо известна и изменений не претерпела. Продолжаем оказывать содействие установлению прочного мира между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Лидерами России, Азербайджана и Армении была согласована "дорожная карта" по всем ключевым направлениям: выработка мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, развитие диалога общественности двух стран. Все эти треки взаимосвязаны, поступательное продвижение по каждому из них позволяет добиться результатов в целом.

Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа.

– А что касается обсуждаемого проекта "дороги Трампа"? Глава МИД Армении заявил, что Ереван обсудит с Москвой возможные направления сотрудничества в рамках этой инициативы.

– Что касается разблокирования коммуникаций в регионе, то России с Азербайджаном и Арменией в 2021-2023 годах удалось выработать целый ряд взаимоприемлемых развязок в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Эти договоренности сохраняют свою актуальность сегодня. Их востребованность признают и в Баку, и Ереване, в том числе применительно к "дороге Трампа" – транзитному пути с территории "основного" Азербайджана в Нахичевань через юг Армении.

Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия. Оснований для этого предостаточно. По сути, перед нами участок согласованного в рамках Трехсторонней рабочей группы маршрута. Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея. "Дорога" пройдет, по большей части, через зону ответственности наших пограничников. Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись.

– Как вы можете оценить отношения с Арменией в уходящем году?

– Россия на практике подтверждает статус ключевого торгово-инвестиционного партнера Армении. На нашу страну приходится около 37% в экспорте и 32% в импорте республики. В Армении запущено более 40 крупных проектов российского бизнеса – в автомобилестроении, транспорте, нефтегазовой сфере, энергетике, цифровых технологиях, туризме – с накопленным объемом инвестиций в четыре миллиарда долларов США. Реализуется множество совместных образовательных и культурных инициатив. Российская военная база и наши пограничники по-прежнему выступают как ключевые элементы безопасности Армении и всего Южного Кавказа – региона, который только нащупывает контуры мирного развития.

Видим стремление руководства республики к "диверсификации" внешнеполитических связей. Этим пытается воспользоваться Евросоюз. Наш ответ на это – укрепление сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС. Преимущества евразийской интеграции налицо: огромный "бесшовный" рынок, отсутствие таможенных барьеров, решение вопросов с опорой на принцип взаимного уважения интересов стран-членов на базе отлаженного механизма Евразийской экономической комиссии. Членство Армении в союзе – основа ее экономического благосостояния, а участие в ОДКБ – залог ее безопасности. В отличие от западников мы умеем взаимодействовать на подлинно равноправной и взаимовыгодной основе, активно работаем с государствами и интеграционными объединениями, которым суждено определять будущее глобальных отношений. Мы сторонники сильной Армении.

- В Армении по уголовному делу в настоящий момент проходит Самвел Карапетян, который в том числе является российским гражданином. Оказывается ли ему консульская помощь?

- Как мы уже отмечали, ситуация с нашим гражданином Самвелом Карапетяном продолжает оставаться в центре внимания российской стороны. На первом месте для нас всегда была и будет защита интересов российских граждан и российского бизнеса. Очень не хотелось бы, чтобы пострадали годами выстраиваемые деловые начинания Карапетяна как в Армении, так и в России.

По линии посольства России в Ереване добились консульского доступа к нему. Последнее посещение нашими дипломатами состоялось в начале декабря. Получаем, в том числе через адвокатов и родственников, всю необходимую информацию о состоянии здоровья Карапетяна. Он сообщает об удовлетворительном самочувствии, демонстрирует оптимизм и боевой настрой.

Поднимаем вопрос в контактах с официальными представителями республики. Подчеркиваем, что Карапетян уже полгода находится в заключении без решения суда. Доводим сигналы о том, что в подобной обстановке другие наши предприниматели стали настороженно оценивать перспективы своих проектов в Армении, задавать вопросы об устойчивости ее инвестиционного климата, что вряд ли послужит сохранению повышательной динамики двусторонней торговли.

– Как можно оценить перспективы возвращения Русского дома в Баку? Как в целом развивается диалог с азербайджанскими партнерами?

– Состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева придала мощный позитивный импульс нашим отношениям. Настроены развивать их в комплексе, в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.

Наблюдаем позитивную динамику в экономике. В 2024 году оборот вырос на 7,7% и достиг 4,4 миллиарда долларов. У нас хорошие ожидания – в этом году рассчитываем выйти на пять миллиардов долларов, 21-22 августа этого года в Астрахани успешно прошло 23-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, намечены перспективные направления работы.

Вынужден признать, что сейчас связи с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере существенно отстают от взаимодействия в экономике. Нацелены на скорейшее выправление сложившейся ситуации.

Продолжим контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана по всей повестке дня наших отношений, включая гуманитарную составляющую. Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран.

Безусловный приоритет для нас – скорейшее возвращение в Россию 11 наших граждан, арестованных этим летом в Азербайджане. Обсуждали в деталях эту тему в ходе политконсультаций в МИД Азербайджанской Республики 9-10 декабря этого года.

– Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Москвы и Тбилиси? Есть ли перспектива возобновления дипотношений? Как сказывается на этом разлад между Тбилиси и Брюсселем?

– Стремимся к стабильным отношениям с Грузией. Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах. Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия "второго фронта" против России.

Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемые выгоды. В 2024 году товарооборот составил 2,4 миллиарда долларов и продолжает расти. Наш емкий рынок – фактически незаменимый для главных товаров грузинского экспорта. По числу туристов в Грузию Россия – на первом месте. Если в 2021 году это было 200 тысячи человек, то в 2024 году – уже более 1,4 миллиона. В 2025 году на россиян пришлась почти четверть всего турпотока в Грузию. Два года назад мы возобновили прямое авиасообщение с Грузией. Считаю, что в транспортной сфере есть потенциал для наращивания сотрудничества, устранения барьеров и расширения транзитных возможностей. Взаимная выгода тут очевидна.

Если бы в 2022 году грузинские власти в угоду западникам избрали линию на конфронтацию с нами, всего этого позитива не было бы, и экономика Грузии не выросла бы на 40%.

А что касается ЕС, то о его политических замыслах в регионе я уже сказал. В экономике Евросоюз, похоже, тоже не оправдал ожиданий грузин. Несмотря на подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, грузинские товары никто не ждет на есовском рынке. Об этом говорят сухие цифры. На СНГ приходится 33% грузинского товарооборота, а на все страны ЕС – лишь 22%. А в части грузинского экспорта разница в доле СНГ и ЕС просто колоссальная: в 2024 году в СНГ Грузия экспортировала 70% своих товаров, а в ЕС – 9%. Ясно, чей рынок для Грузии открыт, а чей – закрыт.

Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх.

– Принято ли решение о новом месте проведения международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье?

– Решение о переносе регулярных заседаний международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в другое место пока не принято. Для этого необходимо обеспечить консенсус среди всех участников формата. Над этим продолжает работать российская сторона при поддержке наших абхазских и югоосетинских союзников. Данная тема остается безусловным приоритетом Москвы, Сухума и Цхинвала. Императивность такой задачи продиктована недружественными действиями Швейцарской Конфедерации. При этом остаемся привержены продолжению работы в указанном переговорном формате. На сегодняшний день он остается единственной согласованной площадкой для поддержания постоянного прямого диалога официальных представителей Грузии, Абхазии и Южной Осетии по проблематике постконфликтного восстановления отношений между ними.

– Каково международное положение Абхазии и Южной Осетии на сегодня, и как Россия содействует укреплению их внешнеполитических позиций?

– Как отметил в интервью абхазским СМИ 3 декабря этого года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в соответствии с поручениями главы российского государства Москва выстраивает с Абхазией и ее народом отношения дружбы и долгосрочного стратегического партнерства. Сказанное относится и к Южной Осетии.

Эти усилия предполагают активную помощь в развитии международных связей республик, включая расширение круга официально признавших их государств и создание условий для вступления в международные организации и объединения, в том числе созданные по инициативе или при содействии России, как заложено в российско-абхазском договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года и российско-югоосетинском договоре о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.

Да, установивших с Сухумом и Цхинвалом дипломатические отношения государств пока не очень много. Из стран дальнего зарубежья это Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия (с Абхазией – еще и Вануату). Молодые республики также являются полноправными участниками международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Однако можно сказать, что "международный профиль" и узнаваемость республик в мире повышаются. Подтверждением этому служит участие иностранных наблюдателей в мониторинге абхазских и югоосетинских выборов. Причем география довольно широкая и включает граждан африканских, европейских, азиатских и латиноамериканских стран, даже западноевропейских. Думаю также, что тем, кто утверждает о международной "изоляции" республик, было бы полезным ознакомиться со списками их внешнеторговых партнеров, опубликованными на правительственных ресурсах. Кроме того, спортсмены из Абхазии и Южной Осетии приняли участие в играх БРИКС в июне 2024 года, где выступили достойно.

Присутствуют Абхазия и Южная Осетия на пространстве СНГ и других постсоветских интеграционных объединений. Как раз в декабре 2025 года в Москве прошла сессия Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, где республики имеют статус наблюдателей.