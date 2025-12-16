Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за российских активов

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, оказывают ли США давление на Бельгию с целью не допустить использования российских активов для финансирования Украины, заявила, что королевство испытывает давление с разных сторон.