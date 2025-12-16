Рейтинг@Mail.ru
18:04 16.12.2025
Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за российских активов
Каллас заявила о давлении на Бельгию с разных сторон из-за активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, оказывают ли США давление на Бельгию с целью не допустить использования российских активов для финансирования Украины, заявила, что королевство испытывает давление с разных сторон.
"Это сложно, потому что у нас 27 государств-членов и 27 демократий. Именно поэтому решения, которые мы принимаем, как правило, даются с большим трудом. Сейчас мы находимся на этапе, когда наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято. Потому что тогда это уже будет европейское решение, а значит, если кто-то будет им недоволен, он сможет обратиться в суд против Европейского союза", - сказала она.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
Вчера, 16:19
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
Вчера, 11:01
 
