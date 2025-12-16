Глава КБР рассказал, сколько туристов посетили регион в 2025 году

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2025 года посетили 1,5 миллиона туристов, фиксируется рост относительно прошлого года, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.