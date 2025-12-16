https://ria.ru/20251216/kabardino-balkarija-2062384677.html
Глава КБР рассказал, сколько туристов посетили регион в 2025 году
Глава КБР рассказал, сколько туристов посетили регион в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2025
Глава КБР рассказал, сколько туристов посетили регион в 2025 году
Кабардино-Балкарию за девять месяцев 2025 года посетили 1,5 миллиона туристов, фиксируется рост относительно прошлого года, сообщил глава региона Казбек Коков в РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:33:00+03:00
2025-12-16T14:33:00+03:00
2025-12-16T14:33:00+03:00
туризм
россия
казбек коков
владимир путин
россия
россия, казбек коков, владимир путин
Туризм, Россия, Казбек Коков, Владимир Путин
Глава КБР рассказал, сколько туристов посетили регион в 2025 году
Коков: Кабардино-Балкарию за девять месяцев посетили 1,5 миллиона туристов