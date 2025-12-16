Рейтинг@Mail.ru
Япония в допбюджете заложила на поддержку Украины больше, чем на школьников - РИА Новости, 16.12.2025
11:42 16.12.2025
Япония в допбюджете заложила на поддержку Украины больше, чем на школьников
ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Дополнительный бюджет Японии на 2025 финансовый год, который завершится 31 марта 2026 года, предусматривает выделение 49,1 миллиарда иен (317 миллионов долларов) на поддержку Украины и Палестины, что примерно в 3,1 раза превышает 15,6 миллиарда иен (101 миллион долларов), заложенных на бесплатное школьное питание в начальных школах страны, выяснила корреспондент РИА Новости, проанализировав документы к проекту.
Во вторник верхняя палата парламента Японии приняла проект дополнительного бюджета на 2025 финансовый год, который завершится 31 марта 2026 года, на общую сумму в 18,3 триллиона иен (117,5 миллиардов долларов). Это самый крупный дополнительный бюджет со времен пандемии коронавируса.
На прошлой неделе проект дополнительного бюджета был одобрен ключевой нижней палатой парламента. Таким образом, обе палаты проголосовали за его принятие.
Основная цель дополнительного бюджета – меры по борьбе с ростом цен. На экономические меры будут выделены 17,7 триллиона иен (113,68 миллиарда долларов), львиную долю которых в 8,9 триллиона иен (57,16 миллиарда долларов) составят траты на борьбу с ростом цен, выделение единовременных пособий по 20 тысяч иен (128 долларов) на ребенка, субсидий для сдерживания роста цен на электричество и газ.
На укрепление оборонной и дипломатической мощи предусмотрено выделение 1,66 триллиона иен (10,66 миллиарда долларов).
