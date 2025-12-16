При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек

"Израильский беспилотник атаковал машину на трассе Сиблин - Джадра в районе Горного Ливана, один человек погиб", - передает телеканал.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 350 человек, более 680 получили ранения.