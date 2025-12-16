При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек

БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Израильские ВВС с применением беспилотника уничтожили машину на трассе Сиблин - Джадра (около 40 километров к югу от Бейрута), в результате один человек погиб, информирует ливанский телеканал Al-Mayadeen.
"Израильский беспилотник атаковал машину на трассе Сиблин - Джадра в районе Горного Ливана, один человек погиб", - передает телеканал.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 350 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.