Израиль обстрелял населенный пункт в Сирии - РИА Новости, 16.12.2025
17:37 16.12.2025
Израиль обстрелял населенный пункт в Сирии
Израиль обстрелял населенный пункт в Сирии
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
биньямин нетаньяху
ахмед аш-шараа
обострение палестино-израильского конфликта
сирия
дамаск (город)
израиль
в мире, сирия, дамаск (город), израиль, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ахмед аш-Шараа, Обострение палестино-израильского конфликта
БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Израильская армия открыла огонь по окраинам поселения Джамла в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает телеканал Syria TV.
"Окраины поселения Джамла в провинции Дераа подверглись обстрелу со стороны израильских оккупационных сил", - говорится в сообщении.
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
2 декабря, 18:51
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
2 декабря, 18:51
В конце ноября израильская авиация нанесла удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По официальным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводить рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают стабильности не только САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным
6 декабря, 16:13
Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным
6 декабря, 16:13
 
