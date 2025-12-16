Израиль обстрелял населенный пункт в Сирии

В конце ноября израильская авиация нанесла удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По официальным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.