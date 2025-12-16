Израиль обстрелял населенный пункт в Сирии

БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Израильская армия открыла огонь по окраинам поселения Джамла в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает телеканал Syria TV.
"Окраины поселения Джамла в провинции Дераа подверглись обстрелу со стороны израильских оккупационных сил", - говорится в сообщении.
В конце ноября израильская авиация нанесла удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По официальным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводить рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают стабильности не только САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.