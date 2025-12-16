Рейтинг@Mail.ru
01:36 16.12.2025
В Иерусалиме открылся филиал Русского дома
Филиал Русского дома в Израиле открылся в понедельник в Сергиевском подворье в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
В Иерусалиме открылся филиал Русского дома

Филиал Русского дома открылся в Сергиевском подворье в Иерусалиме

© РИА Новости / Антон СкрипуновСергиевское подворье в Иерусалиме
Сергиевское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 16 дек - РИА Новости. Филиал Русского дома в Израиле открылся в понедельник в Сергиевском подворье в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Русского дома в Израиле Диана Магад рассказала РИА Новости перед торжественным мероприятием, что деятельность нового отделения Россотрудничества в Иерусалиме будет осуществляться в рамках концепции расширения русского присутствия на Святой земле.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россотрудничество рассказало об открытии Русского дома в Тегеране
22 июня, 09:52
"Тему диктует место, где располагается филиал – старинное Сергиевское подворье в центре Иерусалима, возвращенное во владение РФ в 2008 году. Возведенное в конце 19-го века на средства Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), это место является точкой пересечения деятельности трех старейших российских организаций в Израиле: Русской духовной миссии в Иерусалиме, Русской дипломатической миссии и ИППО. Каждая из них, по сути, уже является частью Русского дома на Святой земле в историческом контексте. И теперь Россотрудничество стремится объединить их на исторической площадке", - рассказала Магад.
Организаторы мероприятия подняли российский флаг на внутренней территории подворья и украсили центральный фонтан и сад флористическими композициями в стилистике русской новогодней традиции. Гостям мероприятия, среди которых присутствуют послы иностранных государств и главы религиозных конфессий Иерусалима, показали документальный фильм "Русское присутствие", где дан краткий экскурс в историю старейших российских организаций на Святой земле.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил на церемонии открытия филиала Русского дома, что это событие должно послужить дальнейшему укреплению гуманитарных и духовных связей России со Святой землей и стать неотъемлемой частью культурного пространства Иерусалима, местом общения людей, искренне заинтересованных в дальнейшем развитии российско-израильского сотрудничества.
"Сегодня Россия активно восстанавливает и поддерживает русское культурное и духовное влияние в Святой земле. Это свидетельствует о преемственности нашей истории, подлинном возврате российского государства к своим корням. Символично, что филиал Русского дома открывает свои двери именно на территории Сергиевского подворья – одного из красивейших зданий в Иерусалиме и знакового места русского присутствия в Святой земле", - заявил Викторов.
Ранее единственное в Израиле представительство Русского дома располагалось в Тель-Авиве, которое и далее продолжит работу в качестве флагманского.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
14 ноября, 22:04
 
