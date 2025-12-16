В Иерусалиме открылся филиал Русского дома

Организаторы мероприятия подняли российский флаг на внутренней территории подворья и украсили центральный фонтан и сад флористическими композициями в стилистике русской новогодней традиции. Гостям мероприятия, среди которых присутствуют послы иностранных государств и главы религиозных конфессий Иерусалима, показали документальный фильм "Русское присутствие", где дан краткий экскурс в историю старейших российских организаций на Святой земле.

"Сегодня Россия активно восстанавливает и поддерживает русское культурное и духовное влияние в Святой земле. Это свидетельствует о преемственности нашей истории, подлинном возврате российского государства к своим корням. Символично, что филиал Русского дома открывает свои двери именно на территории Сергиевского подворья – одного из красивейших зданий в Иерусалиме и знакового места русского присутствия в Святой земле", - заявил Викторов.