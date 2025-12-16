Предполагаемый исполнитель теракта на пляже в Австралии вышел из комы

"Стрелок, предположительно совершивший теракт на пляже Бондай в воскресенье, вышел из комы. Двадцатичетырехлетний Навид Акрам сейчас находится в сознании в больнице. Его отец был убит в перестрелке с полицией, а Акрам был госпитализирован в критическом состоянии. Теперь у следователей появится первая возможность кратко допросить Акрама", - сообщает телеканал.