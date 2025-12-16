Предполагаемый исполнитель теракта на пляже в Австралии вышел из комы

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта на сиднейском пляже Бондай в Австралии вышел из комы, сообщает австралийский телеканал 7news.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Как сообщила полиция штата, два самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и обезврежены саперами.
"Стрелок, предположительно совершивший теракт на пляже Бондай в воскресенье, вышел из комы. Двадцатичетырехлетний Навид Акрам сейчас находится в сознании в больнице. Его отец был убит в перестрелке с полицией, а Акрам был госпитализирован в критическом состоянии. Теперь у следователей появится первая возможность кратко допросить Акрама", - сообщает телеканал.
По информации телеканала, в соответствии с законом о противодействии терроризму у полиции есть право продлить задержание Акрама на длительный срок. Полиция продолжает расследование мотивов и обстоятельств нападения.
Австралийский телеканал ABC в понедельник сообщал, что в синагоге в Колфилде, который является крупным еврейским районом с большой общиной недалеко от Мельбурна в Австралии, собрались более 2 тысяч человек, в том числе политики лейбористской и либеральной партий страны, чтобы почтить память жертв теракта.
После теракта премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране и отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено.