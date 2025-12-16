Рейтинг@Mail.ru
Иск ЦБ к бельгийскому Euroclear пока не приняли к рассмотрению - РИА Новости, 16.12.2025
18:57 16.12.2025
Иск ЦБ к бельгийскому Euroclear пока не приняли к рассмотрению
2025-12-16T18:57:00+03:00
2025-12-16T18:57:00+03:00
Иск ЦБ к бельгийскому Euroclear пока не приняли к рассмотрению

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.
"На данный момент иск к производству еще не принят", - сказали в пресс-службе.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
