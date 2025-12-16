Иск ЦБ к бельгийскому Euroclear пока не приняли к рассмотрению

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков к рассмотрению пока не принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.

"На данный момент иск к производству еще не принят", - сказали в пресс-службе.