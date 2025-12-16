Лавров и глава МИД Ирана обсудят активизацию двусторонней торговли

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи на встрече 17 декабря уделят внимание активизации двусторонней торговли и проектам в сфере энергетики и транспорта, сообщили в МИД РФ.
Глава МИД Ирана посетит РФ 17 декабря, запланированы переговоры с Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.
"С учетом подготовки к намеченному на февраль 2026 года в Иране 19-му заседанию Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отдельное внимание имеется в виду уделить активизации двусторонней торговли и практическим аспектам осуществления крупных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.