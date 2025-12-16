Рейтинг@Mail.ru
Назван доход, с которым можно претендовать на ипотеку в конце года
02:17 16.12.2025 (обновлено: 12:37 16.12.2025)
Назван доход, с которым можно претендовать на ипотеку в конце года
Назван доход, с которым можно претендовать на ипотеку в конце года
Если раньше для одобрения ипотеки был необходим минимальный ежемесячный доход от 161 тысячи рублей, то теперь понадобится всего 149 тысяч рублей, рассказала... РИА Новости, 16.12.2025
Назван доход, с которым можно претендовать на ипотеку в конце года

Финансист Солдатенкова: для одобрения ипотеки нужен доход от 149 тысяч рублей

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если раньше для одобрения ипотеки был необходим минимальный ежемесячный доход от 161 тысячи рублей, то теперь понадобится всего 149 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, покупка первичного жилья перестала быть абсолютно выгодной. За год ставка на него сократилась на два процента и к декабрю достигла 18%. Ставка на вторичку при этом упала сразу на пять процентов. А размер обязательного первого взноса в обоих случаях теперь сопоставим.
"Это положительный сигнал для заемщиков, которые не подходят под условия адресных госпрограмм и рассматривают для себя более доступное по стоимости вторичное жилье", — подчеркнула специалист.
Она добавила, что банки снизили минимально необходимый доход и платеж по ипотеке. При стоимости жилья 6,5 миллиона рублей ежемесячный платеж составляет 75 тысяч рублей, что на шесть тысяч меньше, чем в начале года. А требования к минимальному доходу снизились на 12 тысяч рублей, до 149 тысяч рублей.
Россиян предупредили о рисках, следующих за "бабушкиными схемами" с жильем
Жилье Инна Солдатенкова Банки.ру Ипотека
 
 
