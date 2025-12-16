Рейтинг@Mail.ru
Поставки удобрений из России в ЕС упали - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/import-2062385615.html
Поставки удобрений из России в ЕС упали
Поставки удобрений из России в ЕС упали - РИА Новости, 16.12.2025
Поставки удобрений из России в ЕС упали
Импорт российских удобрений Евросоюзом в октябре просел почти в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:36:00+03:00
2025-12-16T14:36:00+03:00
россия
польша
франция
евросоюз
евростат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70084fb26715b7a46d13e7621a2c7940.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2060081299.html
россия
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, франция, евросоюз, евростат, в мире
Россия, Польша, Франция, Евросоюз, Евростат, В мире
Поставки удобрений из России в ЕС упали

Евростат: импорт российских удобрений в ЕС в октябре упал почти в два раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе
Гранулированные калийные удобрения на складе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Импорт российских удобрений Евросоюзом в октябре просел почти в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в октябре ЕС импортировал удобрений из РФ на 58,9 миллиона евро. В месячном выражении поставки практически не изменились, а в годовом - упали в 1,97 раза.
Крупнейшим покупателем в октябре стала Польша, импортировавшая удобрений на 15,3 миллиона евро. В пятерку главных покупателей также вошли Франция (13,4 миллиона), Германия (8,9 миллиона), Испания (7,8 миллиона) и Италия (3,9 миллиона).
За месяц сильнее всего импорт из России нарастили Франция (в 3,2 раза), Германия (в 2,9 раза) и Польша (в 2,5 раза). А сильнее всего сократили Румыния (в 71,5 раза, до 62 тысяч евро), Италия (в 3,6 раза) и Бельгия (в 1,7 раза, до 1,7 миллиона).
При этом в общем объеме импорта удобрений Евросоюзом Россия расположилась на втором месте, месяц назад она была третьей, а год назад - лидером среди поставщиков. Доля РФ в октябре сократилась на 2 процентных пункта до 11%, хотя еще год назад она достигала 23%.
Лидером по поставкам подкормок в ЕС по итогам октября стал Египет, нарастивший поставки за месяц в 2,5 раза - до 157,4 миллиона евро. Также в топ-5 вошли Марокко (56,1 миллиона евро), Канада (45,5 миллиона) и США (43,4 миллиона).
Флаги России и Индии у монумента Ворота Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%
5 декабря, 14:29
 
РоссияПольшаФранцияЕвросоюзЕвростатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала