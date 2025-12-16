https://ria.ru/20251216/import-2062385615.html
Поставки удобрений из России в ЕС упали
Импорт российских удобрений Евросоюзом в октябре просел почти в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 16.12.2025
Евростат: импорт российских удобрений в ЕС в октябре упал почти в два раза