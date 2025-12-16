В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях на фоне воздушной тревоги в части области, сообщает во вторник местный филиал украинского телеканала "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Харькове слышна серия взрывов, возможно, за чертой города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о новой серии взрывов, уже на территории города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
