16.12.2025
17:30 16.12.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях на фоне воздушной тревоги в части области, сообщает во вторник местный филиал украинского телеканала... РИА Новости, 16.12.2025
2025
в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях на фоне воздушной тревоги в части области, сообщает во вторник местный филиал украинского телеканала "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Харькове слышна серия взрывов, возможно, за чертой города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о новой серии взрывов, уже на территории города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
