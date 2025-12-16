Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 16.12.2025 (обновлено: 17:43 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/hamas-2062449378.html
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2025
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, вступивший в силу 10 октября. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:42:00+03:00
2025-12-16T17:43:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8205ac3168c64abdc14f458645ff2cc5.jpg
https://ria.ru/20251216/palestintsy-2062308678.html
https://ria.ru/20251216/khamas-2062307776.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b20788aab016c7815e758a4115f5da22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа

ХАМАС: Израиль 813 раз нарушил перемирие в секторе Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, вступивший в силу 10 октября.
"Число нарушений со стороны оккупации (Израиля – ред.) с момента вступления в силу соглашения (о прекращении огня – ред.) достигло 813", - сказал член руководства ХАМАС Гази Хамад, слова которого опубликовало движение.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Иностранцы не будут отвечать за безопасность Газы, заявили в ХАМАС
Вчера, 10:44
По его словам, ХАМАС ежедневно передает посредникам отчеты о нарушениях Израиля.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В ХАМАС выступили против сторонников Израиля в рядах миротворцев в Газе
Вчера, 10:41
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала