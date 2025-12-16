ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа

КАИР, 16 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, вступивший в силу 10 октября.

"Число нарушений со стороны оккупации ( Израиля – ред.) с момента вступления в силу соглашения (о прекращении огня – ред.) достигло 813", - сказал член руководства ХАМАС Гази Хамад, слова которого опубликовало движение.

По его словам, ХАМАС ежедневно передает посредникам отчеты о нарушениях Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.