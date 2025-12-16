https://ria.ru/20251216/hamas-2062449378.html
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 16.12.2025
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, вступивший в силу 10 октября. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:42:00+03:00
2025-12-16T17:42:00+03:00
2025-12-16T17:43:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8205ac3168c64abdc14f458645ff2cc5.jpg
https://ria.ru/20251216/palestintsy-2062308678.html
https://ria.ru/20251216/khamas-2062307776.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b20788aab016c7815e758a4115f5da22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС заявило о нарушениях Израилем перемирия в секторе Газа
ХАМАС: Израиль 813 раз нарушил перемирие в секторе Газа
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль 813 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, вступивший в силу 10 октября.
"Число нарушений со стороны оккупации (Израиля
– ред.) с момента вступления в силу соглашения (о прекращении огня – ред.) достигло 813", - сказал член руководства ХАМАС
Гази Хамад, слова которого опубликовало движение.
По его словам, ХАМАС ежедневно передает посредникам отчеты о нарушениях Израиля.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.