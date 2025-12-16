"Справедливости уже не ждали". Почему суд в ЕС встал на сторону Москвы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Попытки добиться справедливости в споре с американской корпорацией Google начинают приносить плоды и в "недружественных" юрисдикциях: вслед за ЮАР активы техногиганта по иску России арестовала Франция. Однако до получения законных выплат еще далеко. О перспективах громкого дела — в материале РИА Новости.

Все по закону

Парижский суд готовится рассмотреть заявление российской "дочки" "Гугл" о взыскании с материнской группы дивидендов на сумму 112 миллионов евро, незаконно выведенных перед ее банкротством, сообщил Артур Зурабян, партнер адвокатского бюро Art de Lex, представляющего интересы истца.

Чтобы не дать Google выкрутиться, объявив французскую "дочку" банкротом, на активы компании в стране наложили арест до конца рассмотрения судом заявления ООО "Гугл". Google France получила соответствующий приказ 10 декабря.

Иск основан на решении российского суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве этой структуры. Напомним: Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Позже, в январе 2025-го, суд назвал незаконным перечисление ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.

Однако признание решения российского суда во Франции вовсе не означает, что отношения между странами изменились. "Основания спора между сторонами — сугубо коммерческие, и ситуация достаточно банальна: накануне банкротства акционер вывел из должника деньги в виде дивидендов. Такие сделки считаются недействительными в большинстве развитых правопорядков, и признание их таковыми относится именно к компетенции государственного суда", — поясняет Зурабян.

Нет оснований

Важно понимать, что о выплатах пока речь не идет: принятые парижским судом меры носят обеспечительный характер. И все же кейс "Гугл" уникальный, так как активы материнской компании приняты уже в двух иностранных юрисдикциях, одна из которых входит в список недружественных, замечает руководитель Группы международных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Наталия Абцешко.

В октябре аналогичное решение в поддержку исполнения московского арбитража принял Верховный суд Южно-Африканской Республики.

Французский суд действовал в рамках стандартной процедуры, отмечает, в свою очередь, старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. "Арест 100 процентов акций Google France — временная мера, направленная на сохранение активов до рассмотрения заявления о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы. На этой стадии суд не оценивает санкционные аспекты или политический контекст, а проверяет лишь формальные критерии: наличие требования, связь с французской юрисдикцией и риск отчуждения имущества. Это соответствует французскому праву и подтверждается материалами дела и заявлениями представителей сторон", — указывает он.

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея © AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея

Далее последует рассмотрение дела по существу. В частности, французский суд будет проверять компетенцию российского суда, соблюдение прав сторон и соответствие решения публичному порядку Франции и ЕС. Эти проверки строже, чем критерии для вынесения обеспечительных мер, поэтому окончательное решение может занять значительное время, говорит Гусев.

Кроме того, головная компания в США и ее дочернее подразделение во Франции могут обжаловать наложенный арест. Если же суд встанет на сторону ООО "Гугл", на имущество обратят взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов.

"Ожидается, что Google International или его дочерняя Google France представит свою позицию. Пока комментариев от Google французские СМИ не получили. Нет их пока и у наших адвокатов во Франции", — сообщает Зурабян.

Шансы на успех

Перспективы взыскания остаются неопределенными, считает Гусев. Европейские суды тщательно проверяют иностранные судебные акты на соответствие публичному порядку и санкционному регулированию. Подтвержденной судебной практики ЕС по исполнению решений российских судов в подобных банкротных спорах нет. Поэтому суд может отказать в исполнении, если сочтет, что итоговый платеж способен привести к нарушению санкционных норм.

"В ЕС действует Регламент № 269/2014. Если часть средств в конкурсной массе подлежит перечислению российским государственным органам, компетентные органы ЕС должны оценить, не создает ли перевод риск предоставления экономических ресурсов подсанкционным получателям. В отсутствие специального разрешения исполнение может оказаться невозможным", — объясняет эксперт.

Однако стоит учесть, что истец — лицо неподсанкционное. Соответственно, вынесение решения по делу не приведет к прямому нарушению иностранных санкций, замечает Абцешко. "В случае вынесения решения в пользу российского истца французский суд предусмотрит такой порядок исполнения (выплат), который также позволит оставаться в европейском правовом поле", — полагает она.

Зурабян подчеркивает: правовых оснований для отказа нет. Компетенцию российского суда компания Google сомнениям не подвергала, материнскую компанию в российском суде представляла одна из лучших юридических фирм, и все стадии оспаривания были реализованы.

"Позиция, что оспаривание вывода дивидендов накануне банкротства противоречит французскому публичному порядку, сомнительна. Что касается гипотетических политических аргументов — возможно, Франции, наоборот, нужно будет немного надавить на американский бигтех, что она сейчас как раз и делает, правда, в отношении соцсети X. Да и взаимоотношения с Россией за период спора могут измениться", — рассуждает юрист.