Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 16.12.2025
18:47 16.12.2025
Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО
Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 16.12.2025
Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы "СВОе дело. Самарская область", которая создана для поддержки... РИА Новости, 16.12.2025
общество
самарская область
вячеслав федорищев
самарская область
общество, самарская область, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО

Самарский губернатор встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы "СВОе дело. Самарская область", которая создана для поддержки бойцов СВО и их семей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В правительстве Самарской области состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с выпускниками комплексной программы "СВОе Дело. Самарская область" – участниками специальной военной операции, ветеранами боевых действий и членами их семей. В ходе встречи состоялся живой диалог: участники первого потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их вопросы, выбранные пути решения, связанные с реализацией бизнес-идей", - говорится в сообщении правительства области.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
15 декабря, 18:29
Программа, реализуемая по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", направлена на социальную и профессиональную адаптацию ветеранов СВО, их интеграцию в экономическую жизнь региона. Федорищев отметил, что проект был подготовлен по предложениям участников СВО, вернувшихся домой и решивших открыть свой бизнес.
В течение трех месяцев около 100 слушателей первого потока проходили обучение, направленное на формирование и детальную проработку конкретных бизнес-проектов. На прошлой неделе в финале программы участники защитили разработанные бизнес-проекты в различных отраслях.
"Уверен, что с вашей волей и старанием все получится. Нам важно, чтобы программа по-настоящему работала: и в образовательной части, и в части предоставления финансовых и нефинансовых возможностей", - отметил Федорищев.
Во время общения с участниками губернатор отметил, что важно правильно "упаковать" идею в бизнес-проект, для этого также необходима помощь. Поэтому Федорищев поддержал идею прикрепить к начинающим предпринимателям наставников, которые будут сопровождать их бизнес-проекты и делиться своим опытом.
По итогам обучения 76 выпускников получат сертификаты о прохождении курса, им будут доступны дополнительные меры поддержки, включая гранты и льготные финансовые инструменты.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Федорищев поручил создать штаб для устранения последствий непогоды
15 декабря, 16:43
 
ОбществоСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
