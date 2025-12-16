Федорищев встретился с выпускниками программы по поддержке бойцов СВО

САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы "СВОе дело. Самарская область", которая создана для поддержки бойцов СВО и их семей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В правительстве Самарской области состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с выпускниками комплексной программы "СВОе Дело. Самарская область" – участниками специальной военной операции, ветеранами боевых действий и членами их семей. В ходе встречи состоялся живой диалог: участники первого потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их вопросы, выбранные пути решения, связанные с реализацией бизнес-идей", - говорится в сообщении правительства области.

Программа, реализуемая по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", направлена на социальную и профессиональную адаптацию ветеранов СВО, их интеграцию в экономическую жизнь региона. Федорищев отметил, что проект был подготовлен по предложениям участников СВО, вернувшихся домой и решивших открыть свой бизнес.

В течение трех месяцев около 100 слушателей первого потока проходили обучение, направленное на формирование и детальную проработку конкретных бизнес-проектов. На прошлой неделе в финале программы участники защитили разработанные бизнес-проекты в различных отраслях.

"Уверен, что с вашей волей и старанием все получится. Нам важно, чтобы программа по-настоящему работала: и в образовательной части, и в части предоставления финансовых и нефинансовых возможностей", - отметил Федорищев.

Во время общения с участниками губернатор отметил, что важно правильно "упаковать" идею в бизнес-проект, для этого также необходима помощь. Поэтому Федорищев поддержал идею прикрепить к начинающим предпринимателям наставников, которые будут сопровождать их бизнес-проекты и делиться своим опытом.