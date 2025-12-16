Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ назвала доминирующий штамм гриппа в России
03:12 16.12.2025 (обновлено: 03:20 16.12.2025)
ВОЗ назвала доминирующий штамм гриппа в России
Гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2), является доминирующим в России, сообщили РИА новости в российском офисе Всемирной организации... РИА Новости, 16.12.2025
ВОЗ назвала доминирующий штамм гриппа в России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2), является доминирующим в России, сообщили РИА новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
С середины августа 2025 года во всем мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом, известным как H3N2 (подтип вируса гриппа А), отметили в ВОЗ. В настоящее время он является доминирующим типом вируса в Европе, на его долю приходится 80-90% зарегистрированных случаев заболевания.
"На основании сводных данных эпиднадзора за респираторными вирусами в Европейском регионе ВОЗ (ERVISS) можно сделать вывод, что H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона", - сообщили агентству.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
