Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп - РИА Новости, 16.12.2025
02:57 16.12.2025 (обновлено: 06:20 16.12.2025)
Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп
Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп - РИА Новости, 16.12.2025
Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп
Гонконгский штамм вируса H3N2 в России сейчас чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины
Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп

РИА Новости: гонконгский штамм H3N2 чаще выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Гонконгский штамм вируса H3N2 в России сейчас чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"Гонконгский штамм вируса H3N2 является преобладающим среди исследованных пациентов, с максимальной частотой выявления на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе", — отметила Вахрушева.
По ее словам, информации по поводу зарегистрированного в России нового подтипа вируса H3N2 — подтипа К — пока недостаточно.
"Наиболее активно на данный момент изучается, какую эффективность покажет используемая на территории РФ вакцина от гриппа (H3N2) в отношении выявленного подтипа", — добавила собеседница.
Вахрушева отметила, что впервые со штаммом вируса A (H3N2), названным впоследствии гонконгской гриппом, человечество столкнулось в 1968 году, тогда он быстро вызвал пандемию, унесшую большое количество жизней. В дальнейшем вспышки гонконгского гриппа вследствие накопления коллективного иммунитета перестали носить характер пандемии. На данный момент вирус гонконгского гриппа циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводящего в каким-либо эпидемиологическим катастрофам.
"При рассмотрении истории эпидемий последнего столетия градус напряженности в отношении данного штамма гриппа можно снизить", — заключила врач.
