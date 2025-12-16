https://ria.ru/20251216/gref-2062263538.html
Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой
Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом — "тринадцатой зарплатой". РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:56:00+03:00
2025-12-16T01:56:00+03:00
2025-12-16T06:07:00+03:00
общество
герман греф
сбербанк россии
вклады
зарплата
РИА Новости: Греф посоветовал россиянам положить 13-ю зарплату на вклад