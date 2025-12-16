Рейтинг@Mail.ru
Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой
01:56 16.12.2025 (обновлено: 06:07 16.12.2025)
Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой
Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой
Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом — "тринадцатой зарплатой". РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:56:00+03:00
2025-12-16T06:07:00+03:00
общество, герман греф, сбербанк россии, вклады, зарплата
Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом — "тринадцатой зарплатой".
"Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
"Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты", — сказал РИА Новости Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Греф пришел на встречу с Путиным с умным кольцом на руке
10 ноября, 14:34
 
Общество Герман Греф Сбербанк России Вклады Зарплата
 
 
