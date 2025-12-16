Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом — "тринадцатой зарплатой".

"Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.