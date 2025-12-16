Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предприниматели смогут до 2030 года привлечь около 800 миллиардов рублей, используя льготные кредиты Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.

Стратегические ориентиры развития Корпорации МСП стали ключевой темой заседания Совета директоров под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Участники обсудили дальнейшие шаги по поддержке малого и среднего бизнеса, включая продолжение реализации отраслевых программ кредитования, исходя из указа президента по качественному росту сектора.

Министр подчеркнул, что с начала 2025 года поддержка сектора реализуется в рамках нового федерального проекта.

"Он направлен на выполнение цели, поставленной президентом: к 2030 году реальный доход на работника МСП должен расти быстрее ВВП на 20%. Это значит, должна повышаться эффективность самих компаний. Под эту цель были донастроены приоритеты поддержки и сами механизмы федпроекта — с учетом ситуации в экономике, задач по ее развитию и запросов бизнеса", – приводятся слова Решетникова на сайте министерства.

Он подчеркнул, что объем поддержки бизнеса сохранен практически на уровне прошлого года.

"Определены ключевые направления в работе с МСП. Это расширение доступа к льготному финансированию через „зонтичные“ поручительства, увеличение доли в закупках, выход на новые рынки и доступное финансирование. Существенная роль в реализации федпроекта у Корпорации МСП как у ключевого института развития малого бизнеса. Здесь сконцентрированы наиболее востребованные меры поддержки, финансовые и нефинансовые, которые также были донастроены", – сообщил Решетников.

Министр также отметил, что в 2026 году в два раза – до 200 миллиардов рублей – будет увеличен объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. В два раза — до 25 миллионов — будет снижен минимальный размер кредита. Помимо сферы туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, программа станет доступна МСП в креативных индустриях, приграничных регионах и для малых технологических компаний.

Для таргетированного развития предприятий из отраслей экономики предложения Корпорация продолжает реализовывать специальные льготные программы.

"Большинство инструментов стратегии Корпорации МСП уже с этого года направлены на приоритетные отрасли, формирующие основу для технологического и промышленного суверенитета. Мы реализуем 12 отраслевых финансовых и нефинансовых программ. Это таргетированные льготные программы кредитования и льготный лизинг оборудования для модернизации и расширения производств", – сообщил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба организации.

В ходе заседания члены Совета директоров констатировали, что Корпорация МСП сохраняет финансовую устойчивость как профильный институт развития. Прогнозируемая годовая прибыль в 2025 году составит 3,6 миллиарда рублей.

Дополнительно министр поручил сосредоточиться на решении актуальных для МСП задач, в том числе обеспечить информационное разъяснение и консультирование по налоговым изменениям, принять меры по проблеме неплатежей крупных государственных компаний в адрес предпринимателей, совместно с Центральным банком обсудить на отдельной площадке доступ МСП к финансовым инструментам.