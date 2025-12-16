Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:05 16.12.2025 (обновлено: 14:32 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/gospodderzhka-2062377484.html
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки - РИА Новости, 16.12.2025
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки
Предприниматели смогут до 2030 года привлечь около 800 миллиардов рублей, используя льготные кредиты Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:05:00+03:00
2025-12-16T14:32:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062383584_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_193ad499c44c5310c3ad1b1f7f371c0a.jpg
https://ria.ru/20251216/subsidii-2062340380.html
https://ria.ru/20251216/mikrozaymy-2062318226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062383584_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b43b5d9f3fd2e1961e2f56593fbd5a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич
Предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей за счет господдержки

Субъекты МСП смогут привлечь около 800 млрд рублей при помощи господдержки

© Фото : пресс-служба Минэкономразвития РоссииМинистр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совета директоров Корпорации МСП
Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совета директоров Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : пресс-служба Минэкономразвития России
Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совета директоров Корпорации МСП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предприниматели смогут до 2030 года привлечь около 800 миллиардов рублей, используя льготные кредиты Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
Стратегические ориентиры развития Корпорации МСП стали ключевой темой заседания Совета директоров под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Участники обсудили дальнейшие шаги по поддержке малого и среднего бизнеса, включая продолжение реализации отраслевых программ кредитования, исходя из указа президента по качественному росту сектора.
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края
12:12
Министр подчеркнул, что с начала 2025 года поддержка сектора реализуется в рамках нового федерального проекта.
"Он направлен на выполнение цели, поставленной президентом: к 2030 году реальный доход на работника МСП должен расти быстрее ВВП на 20%. Это значит, должна повышаться эффективность самих компаний. Под эту цель были донастроены приоритеты поддержки и сами механизмы федпроекта — с учетом ситуации в экономике, задач по ее развитию и запросов бизнеса", – приводятся слова Решетникова на сайте министерства.
Он подчеркнул, что объем поддержки бизнеса сохранен практически на уровне прошлого года.
"Определены ключевые направления в работе с МСП. Это расширение доступа к льготному финансированию через „зонтичные“ поручительства, увеличение доли в закупках, выход на новые рынки и доступное финансирование. Существенная роль в реализации федпроекта у Корпорации МСП как у ключевого института развития малого бизнеса. Здесь сконцентрированы наиболее востребованные меры поддержки, финансовые и нефинансовые, которые также были донастроены", – сообщил Решетников.
Министр также отметил, что в 2026 году в два раза – до 200 миллиардов рублей – будет увеличен объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. В два раза — до 25 миллионов — будет снижен минимальный размер кредита. Помимо сферы туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, программа станет доступна МСП в креативных индустриях, приграничных регионах и для малых технологических компаний.
Для таргетированного развития предприятий из отраслей экономики предложения Корпорация продолжает реализовывать специальные льготные программы.
"Большинство инструментов стратегии Корпорации МСП уже с этого года направлены на приоритетные отрасли, формирующие основу для технологического и промышленного суверенитета. Мы реализуем 12 отраслевых финансовых и нефинансовых программ. Это таргетированные льготные программы кредитования и льготный лизинг оборудования для модернизации и расширения производств", – сообщил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба организации.
В ходе заседания члены Совета директоров констатировали, что Корпорация МСП сохраняет финансовую устойчивость как профильный институт развития. Прогнозируемая годовая прибыль в 2025 году составит 3,6 миллиарда рублей.
Дополнительно министр поручил сосредоточиться на решении актуальных для МСП задач, в том числе обеспечить информационное разъяснение и консультирование по налоговым изменениям, принять меры по проблеме неплатежей крупных государственных компаний в адрес предпринимателей, совместно с Центральным банком обсудить на отдельной площадке доступ МСП к финансовым инструментам.
В заседании совета директоров Корпорации МСП приняли участие президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.
Девушка оформляет микрозайм - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей
11:25
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала