СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины должны в обязательном порядке согласоваться с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
"Россия никогда не возражала против гарантий безопасности для Украины, но они должны в обязательном порядке быть согласованы с российской стороной и не противоречить нашей национальной безопасности", - сказал Белик.
Кроме того, по его словам, гарантии Украины не должны включать нахождение на ее территории иностранных военных контингентов стран, чего добивается ряд западноевропейских государств.
"Сегодняшняя Украина выпрашивает для себя преференции, как будто бы надеясь на реванш. Но как показала история, все гарантии, которые дает Европа, ничего не стоят. Возможно, Киев и Европа пытаются выдать желаемое за действительное. Так что если Киеву обещают золотые горы и вмешательство по первому свистку, то вполне возможно, это лишь желание поскорее закончить этот невыгодный для Украины военный конфликт", - сказал депутат.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.