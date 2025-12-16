В Госдуме заявили, что гарантии для Киева должны согласовываться с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины должны в обязательном порядке согласоваться с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Кроме того, по его словам, гарантии Украины не должны включать нахождение на ее территории иностранных военных контингентов стран, чего добивается ряд западноевропейских государств.

Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.