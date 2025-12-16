Рейтинг@Mail.ru
16:14 16.12.2025
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта

Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором.
Принятым законом уточняется понятие "туристский продукт", которое включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта.
Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения.
Добавляется, что туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма считается сформированным туроператором при условии, если в его состав включены услуга по размещению в средстве размещения на территории РФ и хотя бы одна дополнительная услуга.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг
Россия, Госдума РФ
 
 
