Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором.

Принятым законом уточняется понятие "туристский продукт", которое включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта.

Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения.