https://ria.ru/20251216/gosduma-2062418247.html
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:14:00+03:00
2025-12-16T16:14:00+03:00
2025-12-16T16:14:00+03:00
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062363939.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта
Госдума приняла закон об особенностях формирования турпродукта
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором.
Принятым законом уточняется понятие "туристский продукт", которое включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта.
Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения.
Добавляется, что туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма считается сформированным туроператором при условии, если в его состав включены услуга по размещению в средстве размещения на территории РФ
и хотя бы одна дополнительная услуга.