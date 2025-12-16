Госдума рассмотрит законопроект о подтверждении возраста с помощью Max

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении в четверг законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью мессенджера Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков, Госдума рассмотрит во втором чтении в четверг законопроект, вводящий норму о подтверждении возраста с помощью мессенджера Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Государственная Дума рассмотрит этот комплексный законопроект уже в ближайший четверг во втором чтении. Уверен, что принятые решения укрепят правопорядок в цифровом пространстве и защитят интересы наших граждан", - написал он в своем Telegram-канале.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака.

Комитет также поддержал ряд поправок к законопроекту. В том числе в ряд федеральных законов предлагается внести точечные изменения, согласно которым с помощью мессенджера МАХ можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, энергетических напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции.

Боярский отмечал, что формулировки законопроекта в части ограничения распространения информации о дистанционной продаже табачных изделий соотнесены с действующим законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий окружающего потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

По его словам, положения законопроекта также дополнены нормами, согласно которым уточняется порядок регистрации доменных имен. B частности, координацию деятельности по формированию доменных имен в российской доменной зоне предлагается возложить на НКО, один из учредителей - РФ , НКО являются зарегистрированными владельцами, перечень которых будет утверждаться правительством, добавлял депутат.

Боярский подчеркнул, что регистрация доменных имен, согласно поправкам, будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен - за исключением регистрации доменных имён госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства. Кроме того, регистрация доменных имен сможет осуществляться только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА, заключил он.

Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта.

Как отмечали авторы пояснительной записки к тексту проекта, принятого в первом чтении, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ.

В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор Роскомнадзор очень длительная.

Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев.