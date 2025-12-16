Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента 10 июля группой депутатов Госдумы . Инициативой изначально предлагалось только уточнить правила выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России , а не только по месту регистрации.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, одной из которых, в частности, устанавливается квота в размере 25% на локализованные транспортные средства для самозанятых водителей. Кроме того, предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые учтены в региональном реестре такси до 1 января 2033 года не будет распространяться на таксистов-частников.

Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, сейчас идет донастройка закона о такси на основе правоприменительной практики, данные поправки вносились с учетом обратной связи от отрасли и регионов.

"У нас было большое количество обращений, мы встречались с экспертами. Да, мы приняли закон о локализации для поддержки отечественного автопрома, однако на этапе его реализации стало очевидно, что без гибких корректировок возможны риски оттока самозанятых в "тень". Сегодня есть объективные трудности у российских автопроизводителей, а ставка автокредитования пока просто не дает многим водителям, которые подрабатывает в такси, купить новую локализованную машину", - отметил он.

По его словам, ключевой поправкой в закон является именно ведение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации. Парламентарий добавил, что она позволит сохранить в легальном поле сотни тысяч самозанятых. Федяев подчеркнул, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка.

"Снятие чрезмерной административной привязки разрешения к месту жительства водителя - ответ на потребности регионов. Это позволит региональным властям привлекать перевозчиков туда, где их не хватает, обеспечивая устойчивость транспортной системы вне зависимости от прописки человека. Вопрос тоже проработан с территориями, регионы нас поддержали", - добавил он.

Кроме того, парламентарий уточнил, что одной из поправок предлагается обязательное требование сертифицированного детского кресла при перевозке детей.

"Это безопасность наших ребятишек. Здесь нет места компромиссам, мы не заигрываем с рынком: после решения базовых вопросов экономики отрасли мы переходим к повышению безопасности сервиса. И мы готовы и здесь действовать в ручном режиме, отслеживая, как отрасль отреагирует на этот запрос", - заключил он.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин , данное решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.

Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.