Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси - РИА Новости, 16.12.2025
15:37 16.12.2025
Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси
Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси
Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих... РИА Новости, 16.12.2025
Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси

ГД приняла во II чтении проект о квоте 25 % для такси зарубежного производства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении 25% региональной квоте для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента 10 июля группой депутатов Госдумы. Инициативой изначально предлагалось только уточнить правила выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации.
Автомобиль Москвич 3 службы такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Стали известны регионы России с самым дешевым такси
00:35
Ко второму чтению в документ были внесены поправки, одной из которых, в частности, устанавливается квота в размере 25% на локализованные транспортные средства для самозанятых водителей. Кроме того, предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые учтены в региональном реестре такси до 1 января 2033 года не будет распространяться на таксистов-частников.
Также одной из поправок предлагается установить для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока.
Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, сейчас идет донастройка закона о такси на основе правоприменительной практики, данные поправки вносились с учетом обратной связи от отрасли и регионов.
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и курьерами
9 декабря, 22:53
"У нас было большое количество обращений, мы встречались с экспертами. Да, мы приняли закон о локализации для поддержки отечественного автопрома, однако на этапе его реализации стало очевидно, что без гибких корректировок возможны риски оттока самозанятых в "тень". Сегодня есть объективные трудности у российских автопроизводителей, а ставка автокредитования пока просто не дает многим водителям, которые подрабатывает в такси, купить новую локализованную машину", - отметил он.
По его словам, ключевой поправкой в закон является именно ведение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации. Парламентарий добавил, что она позволит сохранить в легальном поле сотни тысяч самозанятых. Федяев подчеркнул, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка.
Руль в автомобиле Geely в дилерском центре - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Дилер рассказал о работе автобрендов КНР над локализацией выпуска в России
4 октября, 09:30
"Снятие чрезмерной административной привязки разрешения к месту жительства водителя - ответ на потребности регионов. Это позволит региональным властям привлекать перевозчиков туда, где их не хватает, обеспечивая устойчивость транспортной системы вне зависимости от прописки человека. Вопрос тоже проработан с территориями, регионы нас поддержали", - добавил он.
Кроме того, парламентарий уточнил, что одной из поправок предлагается обязательное требование сертифицированного детского кресла при перевозке детей.
"Это безопасность наших ребятишек. Здесь нет места компромиссам, мы не заигрываем с рынком: после решения базовых вопросов экономики отрасли мы переходим к повышению безопасности сервиса. И мы готовы и здесь действовать в ручном режиме, отслеживая, как отрасль отреагирует на этот запрос", - заключил он.
На линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Москвич" запустил производство новой линейки кроссоверов
14:26
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, данное решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.
Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
В свою очередь Минпромторг России в начале октября 2025 года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
Логотип Lada - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"АвтоВАЗ" проверит 33,5 тысячи Lada Granta
12 декабря, 21:15
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Lada Vesta
 
 
