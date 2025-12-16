Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062402125.html
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:25:00+03:00
2025-12-16T15:25:00+03:00
политика
василий пискарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251209/rossiya-2060696132.html
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062372216.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, василий пискарев, госдума рф
Политика, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

ГД приняла в I чтении проекты замены ежегодных деклараций чиновников на целевые

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований.
При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин выступил с предупреждением к чиновникам
9 декабря, 00:20
Проектом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.
Также предлагается установить норму об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что проект направлен на совершенствование антикоррупционной деятельности, а главная цель - сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля.
Также Госдума приняла законопроект, который направлен на совершенствование порядка представления членом правительства Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, предусматривается, что сведения будут представляться при назначении члена правительства на должность, а в случае, если представление сведений при назначении невозможно, - в течение четырех месяцев со дня назначения. Также сведения будут предоставляться в случае возникновения у члена правительства оснований для представления сведений о расходах в соответствии с законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума приняла закон о запрете исполнять постановления иностранных судов
13:45
 
ПолитикаВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала