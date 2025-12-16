Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников

При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Также Госдума приняла законопроект, который направлен на совершенствование порядка представления членом правительства Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, предусматривается, что сведения будут представляться при назначении члена правительства на должность, а в случае, если представление сведений при назначении невозможно, - в течение четырех месяцев со дня назначения. Также сведения будут предоставляться в случае возникновения у члена правительства оснований для представления сведений о расходах в соответствии с законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".