В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал Роскомнадзор принять меры по ограничению распространения видео с трагедией в Одинцово. Комиссия Совета по правам человека в свою очередь призвала Telegram-каналы удалить фото- и видеоматериалы произошедшего в школе в этом подмосковном городе.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
"Распространение видео и фото с трагедией в Одинцово считаю категорически недопустимым и аморальным. Призываю Роскомнадзор принять все необходимые меры", - написал Боярский в своем Telegram-канале.
В свою очередь в СПЧ отметили, что просмотр таких видео может вызвать у детей нервное потрясение.
"Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, которое опубликовано в Telegram-канале Совета.