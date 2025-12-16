Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062401725.html
В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово
В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал Роскомнадзор принять меры по ограничению... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:25:00+03:00
2025-12-16T15:25:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
сергей боярский
ксения мишонова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062394296_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_594e16413e9e75404f90f7ab5c7cb926.jpg
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062382059.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062394296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_94fb243164e562909682ddb8b10b8173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), сергей боярский, ксения мишонова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Сергей Боярский, Ксения Мишонова, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово

В Госдуме призвали ограничить распространение видео и фото с ЧП в Одинцово

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСледователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области на месте нападения в Успенской школе в поселке Горки-2 Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал Роскомнадзор принять меры по ограничению распространения видео с трагедией в Одинцово. Комиссия Совета по правам человека в свою очередь призвала Telegram-каналы удалить фото- и видеоматериалы произошедшего в школе в этом подмосковном городе.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые.
"Распространение видео и фото с трагедией в Одинцово считаю категорически недопустимым и аморальным. Призываю Роскомнадзор принять все необходимые меры", - написал Боярский в своем Telegram-канале.
В свою очередь в СПЧ отметили, что просмотр таких видео может вызвать у детей нервное потрясение.
"Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, которое опубликовано в Telegram-канале Совета.
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Запредельная жестокость". Что известно о нападении в школе Одинцово
14:37
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Сергей БоярскийКсения МишоноваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала