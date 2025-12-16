В Госдуме призвали ограничить распространение видео с ЧП в Одинцово

В свою очередь в СПЧ отметили, что просмотр таких видео может вызвать у детей нервное потрясение.

"Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, которое опубликовано в Telegram-канале Совета.