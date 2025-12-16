https://ria.ru/20251216/gosduma-2062382589.html
ГД приняла закон об уточнении рассмотрения уголовных дел частного обвинения
ГД приняла закон об уточнении рассмотрения уголовных дел частного обвинения
ГД приняла закон об уточнении рассмотрения уголовных дел частного обвинения
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении порядка рассмотрения уголовных дел частного...
2025-12-16T14:24:00+03:00
2025-12-16T14:24:00+03:00
2025-12-16T14:24:00+03:00
госдума рф
общество
россия
россия
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении порядка рассмотрения уголовных дел частного обвинения.
Законом уточняется порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения, порядок обжалования судебных решений мирового судьи и иных судов общей юрисдикции.
В частности, принятой нормой предусматривается, что уголовное дело, возбужденное следователем, а также с согласия прокурора дознавателем, рассматривается судом в общем порядке.