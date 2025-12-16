ГД приняла закон об уточнении рассмотрения уголовных дел частного обвинения

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении порядка рассмотрения уголовных дел частного обвинения.

Законом уточняется порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения, порядок обжалования судебных решений мирового судьи и иных судов общей юрисдикции.

В частности, принятой нормой предусматривается, что уголовное дело, возбужденное следователем, а также с согласия прокурора дознавателем, рассматривается судом в общем порядке.