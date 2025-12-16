https://ria.ru/20251216/gosduma-2062379980.html
ГД ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных
ГД ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных - РИА Новости, 16.12.2025
ГД ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных
16.12.2025
россия
ГД ужесточила наказание за дезертирство для бывших заключенных
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.
Законопроект был внесен в Госдуму
правительством РФ
в сентябре. Инициативой вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ.
Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.
За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет.
Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от семи до 12 лет.