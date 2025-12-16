СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал канцлера Германии Фридриха Мерца не "бежать впереди лыж" с заявлениями о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Ранее Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
"Мерцу не следует, как гласит немецкая поговорка, "бежать впереди лыж" и давать завышенные гарантии киевскому режиму. Тем более, ему не мешало бы знать, что статья 5-я Североатлантического договора распространяется только на страну-члена НАТО, коей Украина не является. А на Россию давить бесполезно и даже вредно для здоровья. Россию надо просто понимать", - сказал Ивлев.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
