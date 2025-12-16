СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал канцлера Германии Фридриха Мерца не "бежать впереди лыж" с заявлениями о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.