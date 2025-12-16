Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине - РИА Новости, 16.12.2025
13:36 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062369239.html
В ГД призвали Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине
В ГД призвали Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине - РИА Новости, 16.12.2025
В ГД призвали Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине
Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал канцлера Германии Фридриха Мерца не "бежать впереди лыж" с... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:36:00+03:00
2025-12-16T13:36:00+03:00
россия
украина
киев
леонид ивлев
сергей лавров
владимир путин
нато
госдума рф
россия
украина
киев
россия, украина, киев, леонид ивлев, сергей лавров, владимир путин, нато, госдума рф, евросоюз, фридрих мерц
Россия, Украина, Киев, Леонид Ивлев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз, Фридрих Мерц
В ГД призвали Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями безопасности Украине

РИА Новости: Ивлев призвал Мерца не бежать впереди лыж с гарантиями для Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал канцлера Германии Фридриха Мерца не "бежать впереди лыж" с заявлениями о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Ранее Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
"Мерцу не следует, как гласит немецкая поговорка, "бежать впереди лыж" и давать завышенные гарантии киевскому режиму. Тем более, ему не мешало бы знать, что статья 5-я Североатлантического договора распространяется только на страну-члена НАТО, коей Украина не является. А на Россию давить бесполезно и даже вредно для здоровья. Россию надо просто понимать", - сказал Ивлев.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
