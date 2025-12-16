Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов.

Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финуслуг и снижение долговой нагрузки россиян.

Размер переплаты

С 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится с 130 до 100 процентов годовых.

"Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга", — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Количество договоров займа

Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027-го — только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.

Также при получении нового займа начнет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого.

Максимальная сумма займа

Максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.

Как говорится в пояснительной записке, это объясняется потребностью рынка МФО , а также необходимостью пересмотреть нынешний лимит, который не менялся с 2018 года, расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование.