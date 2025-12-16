Рейтинг@Mail.ru
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 16.12.2025 (обновлено: 16:21 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062367015.html
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:29:00+03:00
2025-12-16T16:21:00+03:00
анатолий аксаков
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062278250.html
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062363939.html
https://ria.ru/20251201/bank-2058975834.html
https://realty.ria.ru/20251202/ipoteka-2058963757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий аксаков, госдума рф, общество
Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Общество
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов.
Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финуслуг и снижение долговой нагрузки россиян.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные взыскания
06:12

Размер переплаты

С 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится с 130 до 100 процентов годовых.
"Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга", — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума ужесточила штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг
13:18

Количество договоров займа

Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027-го — только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.
Также при получении нового займа начнет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Более 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
1 декабря, 16:40

Максимальная сумма займа

Максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.
Как говорится в пояснительной записке, это объясняется потребностью рынка МФО, а также необходимостью пересмотреть нынешний лимит, который не менялся с 2018 года, расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ставки по ипотеке в 2026 году: прогнозы, сценарии и что ждать заемщикам
2 декабря, 12:20
 
Анатолий АксаковГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала