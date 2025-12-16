https://ria.ru/20251216/gosduma-2062367015.html
Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:29:00+03:00
2025-12-16T13:29:00+03:00
2025-12-16T16:21:00+03:00
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Госдума приняла
во втором и третьем чтениях закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов.
Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей финуслуг и снижение долговой нагрузки россиян.
С 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам снизится с 130 до 100 процентов годовых.
"Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга", — отметил
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Количество договоров займа
Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027-го — только один договор с полной стоимостью более 100 процентов годовых.
Также при получении нового займа начнет действовать период охлаждения в три дня после погашения старого.
Максимальная сумма займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, вырастет с пяти до 15 миллионов рублей.
Как говорится в пояснительной записке, это объясняется потребностью рынка МФО, а также необходимостью пересмотреть нынешний лимит, который не менялся с 2018 года, расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать доступное финансирование.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.