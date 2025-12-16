В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения при капитальном ремонте каждого многоквартирного дома.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность включения работ по установке, модернизации и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения в местах общего пользования многоквартирных домов в обязательный перечень работ по капитальному ремонту", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что для новых жилых зданий оснащение современными системами противопожарной защиты уже предусмотрено действующими нормативами, однако значительная часть домов старого жилого фонда такими системами не оборудована, либо они находятся в неработоспособном состоянии, что создает повышенные риски для жизни и здоровья граждан.

Парламентарии подчеркивают, что проблема заключается в том, что базовый перечень работ по капитальному ремонту, закрепленный Жилищном кодексе РФ , не содержит прямого указания на установку автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

По мнению депутатов, отсутствие такой нормы на федеральном уровне не формирует у регионов единообразной обязанности включать эти работы в программы капремонта, особенно в тех случаях, когда системы безопасности не были предусмотрены изначальным проектом дома.

Для устранения этого пробела и обеспечения единого стандарта безопасности авторы инициативы считают целесообразным оценить возможность расширения перечня обязательных работ по капитальному ремонту за счет включения в него систем противопожарной защиты