В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте
10:08 16.12.2025
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию и системы
РИА Новости
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте

В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте домов

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения при капитальном ремонте каждого многоквартирного дома.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
