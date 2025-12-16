В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Граждане РФ могут оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ, если отсутствуют в квартире более пяти дней, например в период новогодних праздников, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг. Перерасчет касается тех услуг, которые рассчитываются по нормативу без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится", - сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что для получения перерасчета необходимо заранее уведомить управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию (РСО) о планируемом отсутствии. Он добавил, что, если УК или РСО не удалось предупредить заранее, то можно предоставить подтверждающие документы уже после возвращения. По его словам, обычно принимают билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.