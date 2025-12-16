Голикова провела заседание по реализации стратегии в отношении казачества

Заседание межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Об этом сообщает портал "Российское казачество".

Основной темой обсуждения стали результаты исполнения стратегии в 2025 году и плана ее реализации, а также вопросы содействия экономической деятельности казачьих обществ.

"Федеральное агентство по делам национальностей ежегодно формирует рейтинг регионов по оценке показателей реализации стратегии. По итогам 2024 года рейтинг возглавили Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области – это те регионы, где казачество существует исторически с давних пор. В 2026 году заканчивается действующий план мероприятий по реализации стратегии. На следующий период 2027–2030 годов будет разработан и утвержден новый план", – отметила Татьяна Голикова.

По данным Минюста, по состоянию на 1 октября 2025 года на территории страны зарегистрировано 2327 казачьих обществ, из них: 1 – Всероссийское казачье общество, 13 – войсковых, 101 – окружное, 156 – районных.

Сообщается, что проведена значительная работа по привлечению казаков в мобилизационный резерв. Всероссийским казачьим обществом подписано соглашение с Минобороны о пополнении казаками мобилизационного резерва в следующие три года. Казаки принимают активное участие в СВО: в настоящее время задействованы более 19 тысяч казаков и 27 казачьих подразделений.

Кроме того, в феврале 2025 года на II Большом круге Всероссийского казачьего общества было принято решение о включении в состав ВсКО Северо-Западного войскового казачьего общества.

Также казаки Кубанского, Терского и Донского казачьих войск в составе парадных расчетов приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Помимо этого, в июне открылся Центральный музей российского казачества в составе Государственного исторического музея.

В текущем году указами президента России утверждены атаманы Иркутского, Оренбургского и Центрального казачьих войск.