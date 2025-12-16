https://ria.ru/20251216/glava-2062429157.html
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал всесторонними отношения с Россией, заявив, что сотрудничество Тегерана и Москвы включает в себя все сферы. РИА Новости, 16.12.2025
