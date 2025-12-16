Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними - РИА Новости, 16.12.2025
16:42 16.12.2025
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними - РИА Новости, 16.12.2025
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал всесторонними отношения с Россией, заявив, что сотрудничество Тегерана и Москвы включает в себя все сферы. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:42:00+03:00
2025-12-16T16:42:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
аббас аракчи
сергей лавров
госдума рф
иран
россия
москва
в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, сергей лавров, госдума рф
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Госдума РФ
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними

Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией всесторонними

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал всесторонними отношения с Россией, заявив, что сотрудничество Тегерана и Москвы включает в себя все сферы.
"Отношения между РФ и Ирана носят всесторонний характер и включают в себя все сферы сотрудничества", - сказал он в ходе встречи с комитетом по международным делам Госдумы.
Дипломат также отметил, что Россия и Иран также развивают межпарламентское взаимодействие.
Аракчи прибыл в Москву с визитом во вторник, в среду у него пройдут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщали в Тегеране и в Москве, в повестке переговоров иранского министра - ситуация вокруг иранской ядерной программы, двусторонние отношения, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
В миреИранРоссияМоскваАббас АракчиСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала