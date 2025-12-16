https://ria.ru/20251216/germanija-2062506589.html
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув - РИА Новости, 17.12.2025
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув
Германия вывела из Польши два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера, которые с января обеспечивали прикрытие района аэродрома
2025-12-16T23:43:00+03:00
2025-12-16T23:43:00+03:00
2025-12-17T05:05:00+03:00
в мире
германия
польша
украина
нато
eurofighter typhoon
германия
польша
украина
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув
ФРГ вывела из Польши два ЗРК Patriot, прикрывавших район аэродрома Жешув