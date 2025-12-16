Рейтинг@Mail.ru
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув
23:43 16.12.2025 (обновлено: 05:05 17.12.2025)
Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие район аэродрома Жешув
в мире, германия, польша, украина, нато, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Польша, Украина, НАТО, Eurofighter Typhoon
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Германия вывела из Польши два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 200 военнослужащих бундесвера, которые с января обеспечивали прикрытие района аэродрома Жешув —ключевого транспортного узла вблизи границы с Украиной, сообщило минобороны ФРГ.
"Немецкий контингент (военнослужащих - ред.) завершил свою миссию в польском городе Жешув. После беспроблемной передачи оперативных полномочий нидерландским партнерам в начале декабря сегодня последние солдаты вернулись на свои базы (в ФРГ - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Вместе с тем, как отмечается, в настоящее время два немецких контингента истребителей Eurofighter продолжают оставаться в Польше и Румынии в рамках операции НАТО "Eastern Sentry" по защите восточного фланга.
В миреГерманияПольшаУкраинаНАТОEurofighter Typhoon
 
 
Заголовок открываемого материала