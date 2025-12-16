ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.

Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей".

Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно, в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю.

Помимо размера, нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций.