ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом
ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом - РИА Новости, 16.12.2025
ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному... РИА Новости, 16.12.2025
жилье, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, общество
ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом
ГД разрешила Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимостью
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей".
Причем Росфинмониторинг
будет вправе установить такой размер дифференцированно, в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю.
Помимо размера, нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций.
Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступит в силу сразу после публикации.