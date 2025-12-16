Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии - РИА Новости, 16.12.2025
13:22 16.12.2025
Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии - РИА Новости, 16.12.2025
Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об учете времени службы в добровольческих... РИА Новости, 16.12.2025
2025
Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии

Госдума приняла в III чтении проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
Законопроект предлагает засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий за выслугу лет.
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Вчера, 13:50
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что решение вопросов социальной поддержки бойцов и их семей и совершенствование системы норм в этом направлении - приоритет для депутатов. По его словам, в ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами.
Володин подчеркивал, что те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения, поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО
13 декабря, 20:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
