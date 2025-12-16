Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцами в пенсии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.