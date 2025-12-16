https://ria.ru/20251216/gazobeton-2062356187.html
В Савелках возвели завод по производству автоклавного газобетона
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Завод по изготовлению автоклавного газобетона возвели в рамках механизма реализации масштабных инвестпроектов в Савелках в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 гектара земли. Инвестор возвел на территории производственные цеха, собственную лабораторию, административные и бытовые помещения для сотрудников и медицинский пункт, организовал зоны хранения сырья и готовой продукции. На заводе будут трудиться более 100 человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении подчеркивается, что производственный объект возвела группа ФСК.
ФСК реализует на территории площадью 17 гектаров в Зеленограде проект по созданию промышленно-строительного комплекса, все земельные участки он арендует по льготной ставке 1 рубль в год.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года. Они дают возможность на льготных условиях создавать производственные, социальные и коммерческие объекты.