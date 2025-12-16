Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии утвердил кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщил во вторник портал Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии утвердил кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщил во вторник портал Gagauzia 24

Ранее заместитель председателя Народного собрания Гагаузской автономии (НСГ, местный парламент) Николай Орманжи, который сейчас временно исполняет обязанности спикера парламента сообщил, что следующие парламентские выборы состоятся 22 марта.

« "Народное собрание Гагаузии утвердило отставку некоторых членов Центральной избирательной комиссии и утвердило новые кандидатуры, предложенные депутатами, исполнительным комитетом и судебными инстанциями… Обновленному составу ЦИК Гагаузии рекомендовано в кратчайшие сроки провести организационное заседание, выбрать руководящие органы и приступить к подготовке проведения выборов в НСГ", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.

От местного парламента в состав ЦИК утвержден Петр Захария, а в качестве резервного члена избиркома в случае отставки одного из представителей НСГ избрана Анна Дворникова. От исполнительного комитета в состав ЦИК назначены Виктор Булгар и Елена Димитрогло, а от судебных инстанций – проректор Комратского госуниверситета Георгий Султ.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе . Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.