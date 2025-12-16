Рейтинг@Mail.ru
Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона - РИА Новости, 16.12.2025
14:44 16.12.2025
Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона
Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона - РИА Новости, 16.12.2025
Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона
Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии утвердил кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Парламент Гагаузии утвердил состав ЦИК региона

В Гагаузии утвердили членов ЦИК для подготовки парламентских выборов

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии утвердил кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщил во вторник портал Gagauzia 24.
Ранее заместитель председателя Народного собрания Гагаузской автономии (НСГ, местный парламент) Николай Орманжи, который сейчас временно исполняет обязанности спикера парламента сообщил, что следующие парламентские выборы состоятся 22 марта.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Влах назвал давление на Гагаузию реальным итогом курса молдавских властей
Вчера, 11:19
«
"Народное собрание Гагаузии утвердило отставку некоторых членов Центральной избирательной комиссии и утвердило новые кандидатуры, предложенные депутатами, исполнительным комитетом и судебными инстанциями… Обновленному составу ЦИК Гагаузии рекомендовано в кратчайшие сроки провести организационное заседание, выбрать руководящие органы и приступить к подготовке проведения выборов в НСГ", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.
От местного парламента в состав ЦИК утвержден Петр Захария, а в качестве резервного члена избиркома в случае отставки одного из представителей НСГ избрана Анна Дворникова. От исполнительного комитета в состав ЦИК назначены Виктор Булгар и Елена Димитрогло, а от судебных инстанций – проректор Комратского госуниверситета Георгий Султ.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ПМР заявили о подготовке к возможной ликвидации автономии Гагаузии
6 декабря, 21:50
 
