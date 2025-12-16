Карпин и Головин поставили Дембеле на третье место в голосовании ФИФА

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды, полузащитник "Монако" Александр Головин поставили французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле на третье место в голосовании за звание игрока сезона-2024/25 на премии The Best FIFA Football Awards, следует из релиза на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония вручения наград прошла во вторник в Дохе. Дембеле был признан лучшим игроком прошедшего сезона, лучшим тренером - возглавляющий "ПСЖ" Луис Энрике. Лучшим голкипером стал бывший вратарь "ПСЖ" итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в летнее трансферное окно стал игроком английского "Манчестер Сити".
В голосовании за лучшего игрока сезона Карпин поставил на первое место полузащитника "ПСЖ" и сборной Португалии Витинью, на второе - французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе. Головин отдал первое место Мбаппе, второе - испанскому нападающему "Барселоны" Ламину Ямалю.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" он принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча".
