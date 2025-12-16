Карпин и Головин поставили Дембеле на третье место в голосовании ФИФА

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды, полузащитник "Монако" Александр Головин поставили французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле на третье место в голосовании за звание игрока сезона-2024/25 на премии The Best FIFA Football Awards, следует из релиза на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).