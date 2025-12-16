Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
10:27 16.12.2025
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на нефтепродуктопроводе "Дружба" в Липецкой области.
2025
Задержание и допрос подростков, которые собирались взорвать нефтепровод "Дружба"
Подростки собирались взорвать нефтепровод "Дружба" по заданию украинских спецслужб. ФСБ пресекла диверсию в Липецкой области, которую собирались устроить любители быстрого заработка. Подростки вышли на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер, когда искали подработки.
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"

ФСБ показала задержание подростков, готовивших диверсию на нефтепроводе "Дружба"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на нефтепродуктопроводе "Дружба" в Липецкой области.
Как видно на опубликованном видеоролике, оперативники достали подростков из машины, стоящей у въезда на перекрёсток с круговым движением.
Также продемонстрированы кадры, на которых задержанные признаются в том, что по заданию людей, представившихся сотрудниками СБУ, за денежное вознаграждение поджигали релейные шкафы, электроподстанции и трансформаторные будки.
Кроме того, задержанные демонстрируют оперативникам место, где они изъяли самодельное взрывное устройство по координатам, полученным от украинских кураторов, а также как их доставляют в управление СК РФ по Липецкой области.
Ранее ФСБ сообщила о задержании четырёх россиян в возрасте от 14 до 17 лет, которые по заданиям сотрудника украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджигали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также собирались совершить диверсию на участке нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба" в Липецкой области. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда
