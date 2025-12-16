ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на нефтепродуктопроводе "Дружба" в Липецкой области.

Как видно на опубликованном видеоролике, оперативники достали подростков из машины, стоящей у въезда на перекрёсток с круговым движением.