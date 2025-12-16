https://ria.ru/20251216/fsb-2062302915.html
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу" - РИА Новости, 16.12.2025
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на нефтепродуктопроводе "Дружба" в Липецкой области. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:27:00+03:00
2025-12-16T10:27:00+03:00
2025-12-16T10:27:00+03:00
происшествия
липецкая область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062299008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6e20c4c898ee9b4398456cc2f1f2bc6.jpg
https://ria.ru/20251216/terakt-2062275691.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062299008_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f23ce6e9fa0ffcfc15587e87705e165c.jpg
Задержание и допрос подростков, которые собирались взорвать нефтепровод "Дружба"
Подростки собирались взорвать нефтепровод "Дружба" по заданию украинских спецслужб.
ФСБ пресекла диверсию в Липецкой области, которую собирались устроить любители быстрого заработка. Подростки вышли на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер, когда искали подработки.
2025-12-16T10:27
true
PT4M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ показала задержание подростков, собиравшихся взорвать "Дружбу"
ФСБ показала задержание подростков, готовивших диверсию на нефтепроводе "Дружба"