Парламент Франции приостановил пенсионную реформу

ПАРИЖ, 16 дек - РИА Новости. Французский парламент принял во вторник проект бюджета социального страхования на 2026 год, который включает в себя приостановку спорной пенсионной реформы.

"За – 247 (депутатов - ред.), против – 232. Национальное собрание приняло (проект бюджета - ред.)", - заявила спикер Яэль-Брон Пиве. Трансляцию вел парламентский телеканал LCP.

Всего голосовали 497 из 569 депутатов Национального собрания (нижней палаты французского парламента). Проект бюджета соцобеспечения получил поддержку со стороны фракций центристских партий " Возрождение " президента Эммануэля Макрона и "Демократическое движение", левой Социалистической партии и независимых депутатов. Бюджет соцстрахования также поддержала часть депутатов от правых партий "Горизонты" и "Республиканцы", хотя большая часть членов их фракций воздержалась при голосовании. Депутаты от левой партии зеленых "Экологи" также в большинстве своем воздержались. Против проекта бюджета соцобеспечения голосовали левые депутаты-коммунисты, парламентарии от левой партии "Непокорившаяся Франция", а также депутаты от правых партий "Национальное объединение", чью фракцию возглавляет Марин Ле Пен , и "Союз правых за республику", согласно результатам голосования, опубликованным на сайте Национального собрания.

Голосование в нижней палате было решающим после того, как Сенат (высшая палата) дважды отвергал в ноябре и декабре проект бюджета о социальном страховании, который до этого получил поддержку со стороны Национального собрания. Бюджет соцстрахования на 2026 год стал первым с 2022 года бюджетным законопроектом, который удалось принять правительству Франции через согласование с парламентом, а не через использование статьи 49.3 французской конституции, позволяющей принимать такие законопроекты в обход парламента. Во многом это стало возможным благодаря компромиссам между депутатами от Соцпартии и правительством Франции. В частности, кабмин согласился на отмену заморозки пенсий и минимальных социальных пособий, которые фигурировали в изначальном тексте проекта бюджета соцстрахования, передает во вторник агентство Франс Пресс.

Принятие бюджета является важным успехом для правительства премьера Себастьяна Лекорню , перед которым теперь стоит задача добиться одобрения парламентариями проекта государственного бюджета на 2026 год, напоминает Франс Пресс.

Одним из важнейших положений проекта бюджета социального страхования на 2026 год является приостановка спорной пенсионной реформы 2023 года, которая включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год начиная с 1 сентября 2023 года, за счет чего к 2030 году возраст выхода французов на пенсию повысился бы с 62 до 64 лет. Реформа также предусматривала отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий.

Автором поправки о приостановке пенсионной реформы является премьер Лекорню. Глава французского кабмина еще в октябре предложил приостановить эту реформу до следующих президентских выборов в 2027 году для ее доработки. Этот шаг стал компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству, и он принес кабмину свои плоды. Депутаты французского парламента 16 октября отклонили вотум недоверия правительству Лекорню.