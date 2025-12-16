https://ria.ru/20251216/finpodderzhka-2062438726.html
Подмосковье в 2026 году увеличит финподдержку промышленности на 32,2%
Подмосковье планирует увеличить финансовую поддержку промышленности на 32,2% в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки...
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подмосковье планирует увеличить финансовую поддержку промышленности на 32,2% в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня работа промышленников страны, в том числе и в Подмосковье, направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях. В следующем году Московская область планирует выделить более 1,4 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий, что на 32,2% больше, чем было предусмотрено в этом году", – заявила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, в регионе с 2016 года действует субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры. За это время промышленным предприятиям Подмосковья выдали 68 субсидий на общую сумму 4,8 миллиарда рублей.
Глава ведомства также напомнила, что в регионе на разных стадиях реализации находится более 450 проектов в сфере технологического суверенитета. Кроме того, для реализации около 220 проектов инвесторам была предоставлена земля на льготных условиях.