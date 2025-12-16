Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии двум россиянам хотят дать условный срок за нарушение санкций
12:04 16.12.2025 (обновлено: 12:05 16.12.2025)
В Финляндии двум россиянам хотят дать условный срок за нарушение санкций
Финский прокурор потребовал условный срок для двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе товаров двойного назначения в Россию, сообщает местное... РИА Новости, 16.12.2025
россия, финляндия, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, В мире
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Финский прокурор потребовал условный срок для двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе товаров двойного назначения в Россию, сообщает местное издание Kainuun Sanomat, отмечая, что сами они вину не признают.
Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум россиянам, подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет о сюжете с обвинениями в адрес трех российских граждан, обучавшихся в финском профессиональном училище. Рассмотрение дела началось в окружном суде Кайнуу в понедельник.
"По словам прокурора, родившиеся в России обвиняемые, которые на момент задержания были учащимися профессионального училища Кайнуу, должны быть приговорены к году и шести месяцам условно", - говорится в сообщении.
По информации издания, обвиняемые мужчина и женщина полностью отрицают свою вину.
Россияне, обучавшиеся в финском колледже, были задержаны в апреле 2024 года по подозрению в нарушении санкций. Финский суд в октябре в рамках этого дела приговорил одного из них к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. По информации Yle, осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
Россия Финляндия Хельсинки
 
 
