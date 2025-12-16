https://ria.ru/20251216/finljandija-2062330448.html
В Финляндии двум россиянам хотят дать условный срок за нарушение санкций
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Финский прокурор потребовал условный срок для двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе товаров двойного назначения в Россию, сообщает местное издание Kainuun Sanomat
, отмечая, что сами они вину не признают.
Прокуратура Финляндии
1 декабря предъявила обвинения двум россиянам, подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России
в Хельсинки
, речь идет о сюжете с обвинениями в адрес трех российских граждан, обучавшихся в финском профессиональном училище. Рассмотрение дела началось в окружном суде Кайнуу в понедельник.
"По словам прокурора, родившиеся в России обвиняемые, которые на момент задержания были учащимися профессионального училища Кайнуу, должны быть приговорены к году и шести месяцам условно", - говорится в сообщении.
По информации издания, обвиняемые мужчина и женщина полностью отрицают свою вину.
Россияне, обучавшиеся в финском колледже, были задержаны в апреле 2024 года по подозрению в нарушении санкций. Финский суд в октябре в рамках этого дела приговорил одного из них к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. По информации Yle, осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.