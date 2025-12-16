В Финляндии двум россиянам хотят дать условный срок за нарушение санкций

"По словам прокурора, родившиеся в России обвиняемые, которые на момент задержания были учащимися профессионального училища Кайнуу, должны быть приговорены к году и шести месяцам условно", - говорится в сообщении.

Россияне, обучавшиеся в финском колледже, были задержаны в апреле 2024 года по подозрению в нарушении санкций. Финский суд в октябре в рамках этого дела приговорил одного из них к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. По информации Yle, осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.