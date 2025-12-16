Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Известный британский директор по кастингу Сьюзи Фиггис, которая руководила подбором актеров для съемок первого фильма франшизы о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 77 лет, сообщает издание Deadline.
Агент Пол Лайон-Марис сообщил о смерти Фиггис, отметив, что она "мирно скончалась" 12 декабря в окружении близких.
Фиггис в марте 2000 года была назначена ответственной за подбор актеров для фильма "Гарри Поттер и философский камень" - первой картины, снятой по вселенной писательницы Джоан Роулинг. В июле Фиггис покинула проект, жалуясь, что режиссер-американец Крис Коламбус не счел достойным ни одного из тысяч британских детей, прошедших прослушивание.
В 1990-х годах Фиггис начала сотрудничество с режиссером Тимом Бертоном. Они работали вместе над такими фильмами, как "Сонная лощина", "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес" и "Дамбо".
Одной из ее последних работ стало участие в проекте "Богемская рапсодия" (2018).