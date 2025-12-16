Рейтинг@Mail.ru
Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:21 16.12.2025
Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис
Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис - РИА Новости, 16.12.2025
Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис
Известный британский директор по кастингу Сьюзи Фиггис, которая руководила подбором актеров для съемок первого фильма франшизы о Гарри Поттере, скончалась в... РИА Новости, 16.12.2025
культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
тим бертон
сьюзи фиггис
гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), тим бертон, сьюзи фиггис
Культура, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Тим Бертон, Сьюзи Фиггис
Умерла директор по подбору актеров для "Гарри Поттера" Сьюзи Фиггис

Deadline: умерла Сьюзи Фиггис, искавшая актеров для 1-го фильма о Гарри Поттере

© Фото : Harry Potter WikiСьюзи Фиггис
Сьюзи Фиггис - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Harry Potter Wiki
Сьюзи Фиггис. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Известный британский директор по кастингу Сьюзи Фиггис, которая руководила подбором актеров для съемок первого фильма франшизы о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 77 лет, сообщает издание Deadline.
Агент Пол Лайон-Марис сообщил о смерти Фиггис, отметив, что она "мирно скончалась" 12 декабря в окружении близких.
Фиггис в марте 2000 года была назначена ответственной за подбор актеров для фильма "Гарри Поттер и философский камень" - первой картины, снятой по вселенной писательницы Джоан Роулинг. В июле Фиггис покинула проект, жалуясь, что режиссер-американец Крис Коламбус не счел достойным ни одного из тысяч британских детей, прошедших прослушивание.
В 1990-х годах Фиггис начала сотрудничество с режиссером Тимом Бертоном. Они работали вместе над такими фильмами, как "Сонная лощина", "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес" и "Дамбо".
Одной из ее последних работ стало участие в проекте "Богемская рапсодия" (2018).
 
КультураГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Тим БертонСьюзи Фиггис
 
 
Версия 2023.1 Beta
