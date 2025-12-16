Рейтинг@Mail.ru
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/fbr-2062268014.html
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете - РИА Новости, 16.12.2025
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете
ФБР предлагает до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать устроившего стрельбу в Брауновском университете в штате Род-Айленд, сообщил глава... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T03:07:00+03:00
2025-12-16T03:07:00+03:00
в мире
род-айленд
кэш патель
фбр
брауновский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061927153_0:0:2551:1434_1920x0_80_0_0_8495fe7db39a21c22bacd7261366a784.jpg
https://ria.ru/20251215/tramp-2062252655.html
https://ria.ru/20251215/politsija-2062036953.html
род-айленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061927153_0:0:2551:1914_1920x0_80_0_0_924aaeedc890b9b4ddc47189d2d27f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, род-айленд, кэш патель, фбр, брауновский университет
В мире, Род-Айленд, Кэш Патель, ФБР, Брауновский университет
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете

ФБР выплатит 50 тысяч долларов за помощь в поимке стрелявшего в университете

© AP Photo / Mark StockwellСотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Mark Stockwell
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. ФБР предлагает до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать устроившего стрельбу в Брауновском университете в штате Род-Айленд, сообщил глава бюро Кэш Патель.
В результате стрельбы в Брауновском университете в минувшую субботу погибли два человека, девять пострадали. Местная полиция вскоре сообщила о задержании подозреваемого, но вскоре отчиталась о его освобождении. Поиски злоумышленника продолжаются.
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
Вчера, 23:55
"ФБР предлагает вознаграждение в размере до 50 000 долларов за информацию, которая приведет к установлению личности, аресту и осуждению этого человека", – написал он в Х.
Также обнародованы и новые кадры с вероятным фигурантом.
Сотрудники экстренных служб возле Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Полиция отпустила задержанного по делу о стрельбе в Род-Айленде
Вчера, 07:40
 
В миреРод-АйлендКэш ПательФБРБрауновский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала