ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете - РИА Новости, 16.12.2025
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете
ФБР предлагает до 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать устроившего стрельбу в Брауновском университете в штате Род-Айленд, сообщил глава... РИА Новости, 16.12.2025
ФБР предложило награду за информацию о стрелявшем в университете
ФБР выплатит 50 тысяч долларов за помощь в поимке стрелявшего в университете